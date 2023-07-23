Обстрел Одессы: раненый в грудь 17-летний юноша – в стабильно тяжелом состоянии
На стационарном лечении в одесских медучреждениях остаются семеро из 22 пострадавших от массированного обстрела Одессы ночью 23 июля.
В частности, в реанимации в стабильно тяжелом состоянии с ранением грудной клетки находится 17-летний парень.
Больше всего, отмечают в горсовете, жители Одессы пострадали от поражения обломками стекла.
Одному пациенту врачи извлекли из тела кусок металла.
Отметим, что ночью 23 июля российские оккупанты атаковали Одесчину:
- четырьмя крылатыми ракетами морского базирования Калибр,
- пятью крылатыми ракетами наземного базирования Искандер-К,
- пятью крылатыми ракетами Оникс,
- тремя крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22,
- двумя баллистическими ракетами Искандер-М.
Воздушные силы ВСУ сбили все Калибры и Искандеры-К. Ракеты Оникс, Х-22 и Искандер-М уничтожить не удалось.
В результате ночной атаки в Одессе повреждено более 40 зданий.
Частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.
Подверглось разрушениям здание Дома ученых.
Повреждена инфраструктура на бульваре Жванецкого, шесть жилых домов.
По предварительным данным, в результате ночной атаки пострадали 25 памятников культурного наследия, расположенных непосредственно в зоне ЮНЕСКО.
Погиб один человек. Еще 22, среди которых трое детей (один – 12-летний ребенок и двое 17-летних) пострадали.
15 из них продолжают лечение амбулаторно.
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Источник: Одеса. Офіційно
Фото: Одеса. Офіційно
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