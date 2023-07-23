Обстрел Одессы: раненый в грудь 17-летний юноша – в стабильно тяжелом состоянии

На стационарном лечении в одесских медучреждениях остаются семеро из 22 пострадавших от массированного обстрела Одессы ночью 23 июля.

В частности, в реанимации в стабильно тяжелом состоянии с ранением грудной клетки находится 17-летний парень.

Больше всего, отмечают в горсовете, жители Одессы пострадали от поражения обломками стекла.

Одному пациенту врачи извлекли из тела кусок металла.

Отметим, что ночью 23 июля российские оккупанты атаковали Одесчину:

четырьмя крылатыми ракетами морского базирования Калибр,

пятью крылатыми ракетами наземного базирования Искандер-К,

пятью крылатыми ракетами Оникс,

тремя крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22,

двумя баллистическими ракетами Искандер-М.

Воздушные силы ВСУ сбили все Калибры и Искандеры-К. Ракеты Оникс, Х-22 и Искандер-М уничтожить не удалось.

В результате ночной атаки в Одессе повреждено более 40 зданий.

Частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Подверглось разрушениям здание Дома ученых.

Повреждена инфраструктура на бульваре Жванецкого, шесть жилых домов.

По предварительным данным, в результате ночной атаки пострадали 25 памятников культурного наследия, расположенных непосредственно в зоне ЮНЕСКО.

Погиб один человек. Еще 22, среди которых трое детей (один – 12-летний ребенок и двое 17-летних) пострадали.

15 из них продолжают лечение амбулаторно.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 515-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Одеса. Офіційно

Фото: Одеса. Офіційно

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