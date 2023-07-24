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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Ніч у Криму була гучною: вибухи чули в кількох місцях

Ніч у Криму була гучною: вибухи чули в кількох місцях

Цієї ночі в окупованому Криму було неспокійно – вибухи чули щонайменше у чотирьох населених пунктах – Армянську, Старому Криму, Сімферополі та Феодосії.

Про це повідомляє Telegram-канал Кримський вітер.

Так, близько другої ночі у Сімферополі пролунав вибух. В Армянську з 01:30 понад годину місцеві жителі спочатку чули кулеметні черги, а потім вибухи. У Старому Криму було чути вибух.

Був вибух і в Феодосії, після якого там щось зайнялося.

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Вибух, Крим
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