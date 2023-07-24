Ніч у Криму була гучною: вибухи чули в кількох місцях
Цієї ночі в окупованому Криму було неспокійно – вибухи чули щонайменше у чотирьох населених пунктах – Армянську, Старому Криму, Сімферополі та Феодосії.
Про це повідомляє Telegram-канал Кримський вітер.
Так, близько другої ночі у Сімферополі пролунав вибух. В Армянську з 01:30 понад годину місцеві жителі спочатку чули кулеметні черги, а потім вибухи. У Старому Криму було чути вибух.
Був вибух і в Феодосії, після якого там щось зайнялося.
19 липня вночі в бухті Севастополя прогриміли вибухи.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик