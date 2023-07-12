Россияне минируют технические помещения и машинные залы Запорожской АЭС
Российские военные минируют объекты на территории Запорожской атомной электростанции.
Об этом сообщает Military Media Center — медийная площадка Сил обороны, координируемая Минобороны Украины.
Отмечается, что минирование территории ЗАЭС российскими оккупантами является целенаправленным и создает состояние опасности на ядерном объекте.
— По имеющейся информации, россияне установили управляемые и неуправляемые противопехотные мины в технических помещениях и машинных залах станции, — говорится в сообщении.
Недавно Главное управление разведки обнародовало схему минирования оккупантами Запорожской АЭС.
По данным украинской спецслужбы, в технических помещениях и в машинных залах установлены минно-взрывные заграждения, которые состоят из дистанционно управляемых и неуправляемых противопехотных мин направленного типа.
Захватчики преимущественно используют мины направленного типа советских образцов: МОН-50, МОН-90, МОН-100 и МОН-200.
Фото: Энергоатом
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