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Валентина Чорна, редактор ленты

Россияне минируют технические помещения и машинные залы Запорожской АЭС

Окупанти на ЗАЕС

Российские военные минируют объекты на территории Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает Military Media Center — медийная площадка Сил обороны, координируемая Минобороны Украины.

Отмечается, что минирование территории ЗАЭС российскими оккупантами является целенаправленным и создает состояние опасности на ядерном объекте.

— По имеющейся информации, россияне установили управляемые и неуправляемые противопехотные мины в технических помещениях и машинных залах станции, — говорится в сообщении.

Недавно Главное управление разведки обнародовало схему минирования оккупантами Запорожской АЭС.

По данным украинской спецслужбы, в технических помещениях и в машинных залах установлены минно-взрывные заграждения, которые состоят из дистанционно управляемых и неуправляемых противопехотных мин направленного типа.

Захватчики преимущественно используют мины направленного типа советских образцов: МОН-50, МОН-90, МОН-100 и МОН-200.

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Фото: Энергоатом

Война в Украине, ЗАЕС, Російська агресія
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