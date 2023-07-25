У буферній зоні: експерти МАГАТЕ знайшли протипіхотні міни на периферії ЗАЕС

Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили протипіхотні міни спрямованої дії у буферній зоні Запорізької атомної електростанції.

Про це йдеться в заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Експерти помітили міни на периферії майданчика ЗАЕС під час обходу 23 липня.

Команда МАГАТЕ побачила кілька мін у буферній зоні між бар’єрами внутрішнього та зовнішнього периметрів майданчика станції. Російські окупанти розташували міни в зоні обмеженого доступу, до якої співробітників АЕС не допускають.

За оцінкою МАГАТЕ, міни “спрямовані в бік від майданчика” станції. Під час обходу експерти не помітили подібних об’єктів на внутрішньому периметрі станції.

Як зазначив Гроссі, МАГАТЕ було попередньо відомо про розміщення мін поза периметром майданчика, а також “у певних місцях всередині”.

Після виявлення мін у буферній зоні експерти агентства повідомили про знахідку так званому окупаційному “керівництву АЕС”. У відповідь окупанти назвали це “військовим рішенням” у зоні, яка контролюється російськими солдатами.

– Однак наявність таких вибухових пристроїв на майданчику не відповідає стандартам безпеки МАГАТЕ та інструкціям з ядерної безпеки, а також створює додатковий психологічний тиск на персонал станції, – наголосив Гроссі.

МАГАТЕ наполягає на отриманні доступу до дахів реакторів Запорізької АЕС та машинних залів: зокрема до енергоблоків № 3 та № 4, які “викликають особливий інтерес”.

Як відомо, Запорізька АЕС перебуває під окупацією від початку березня 2022 року.

Протягом останніх тижнів з’являлися повідомлення, що російські війська готують теракт чи провокації на території станції. В Міноборони України зазначали, що окупанти мінують об’єкти на території АЕС – технічні приміщення та машинні зали.

А президент Володимир Зеленський наголошував, що РФ має план дистанційного підриву Запорізької атомної електростанції, який окупанти можуть здійснити вже після передання контролю над АЕС Україні та МАГАТЕ.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, якщо Росія вчинить вибух на станції, це буде розцінюватися як застосування ядерної зброї.

Джерело: МАГАТЕ

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