РФ не смогла восстановить утраченное положение в районе Старомайорского – Генштаб ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки не смогли восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области на Шахтерском направлении.

О напрасных попытках оккупантов Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в сводке 27 июля.

Силы обороны накануне умело сдерживали наступление россиян:

южнее Новоселовского Луганской области на Купянском направлении ,

, в районе южнее Дибровы Луганской области на Лиманском направлении ,

, в районе Марьинки на Марьинском направлении.

Украинские защитники успешно отбили вражеские атаки:

в районах севернее Хромового, восточнее Дружбы и севернее Клещеевки на Бахмутском направлении ,

, в районе Авдеевки на Авдеевском направлении (даже под плотным огнем авиации и артиллерии РФ).

На Запорожском и Херсонском направлениях российские захватчики основные усилия сосредотачивают на недопущении дальнейшего продвижения ВСУ.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и наносят огненное поражение.

Напомним, что о продвижении Сил обороны на 500 м в районе Старомайорского Донецкой области еще 25 июля сообщал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 519-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: ГУР

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