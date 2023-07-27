РФ не смогла восстановить утраченное положение в районе Старомайорского – Генштаб ВСУ
Российские войска за прошедшие сутки не смогли восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области на Шахтерском направлении.
О напрасных попытках оккупантов Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в сводке 27 июля.
Силы обороны накануне умело сдерживали наступление россиян:
- южнее Новоселовского Луганской области на Купянском направлении,
- в районе южнее Дибровы Луганской области на Лиманском направлении,
- в районе Марьинки на Марьинском направлении.
Украинские защитники успешно отбили вражеские атаки:
- в районах севернее Хромового, восточнее Дружбы и севернее Клещеевки на Бахмутском направлении,
- в районе Авдеевки на Авдеевском направлении (даже под плотным огнем авиации и артиллерии РФ).
На Запорожском и Херсонском направлениях российские захватчики основные усилия сосредотачивают на недопущении дальнейшего продвижения ВСУ.
В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и наносят огненное поражение.
Напомним, что о продвижении Сил обороны на 500 м в районе Старомайорского Донецкой области еще 25 июля сообщал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 519-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: ГУР
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