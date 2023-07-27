РФ не змогла відновити втрачене положення в районі Старомайорського – Генштаб ЗСУ

Російські війська протягом минулої доби не змогли відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області на Шахтарському напрямку.

Про марні спроби окупантів Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у зведенні 27 липня.

Сили оборони напередодні вміло стримували наступ росіян:

південніше Новоселівського Луганської області на Куп’янському напрямку ,

, у районі південніше Діброви Луганської області на Лиманському напрямку ,

, у районі Мар’їнки на Мар’їнському напрямку.

Українські захисники успішно відбили ворожі атаки:

у районах північніше Хромового, східніше Дружби та північніше Кліщіївки на Бахмутському напрямку ,

, у районі Авдіївки на Авдіївському напрямку (навіть під щільним вогнем авіації та артилерії РФ).

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські загарбники основні зусилля зосереджують на недопущенні подальшого просування ЗСУ.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах та завдають вогневого ураження.

Нагадаємо, що про просування Сил оборони на 500 м у районі Старомайорського Донецької області ще 25 липня повідомляв речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 519-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: ГУР

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