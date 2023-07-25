ВСУ продвинулись на 500 м в районе Старомайорского — спикер Таврического направления

В ходе наступательной операции Силы обороны продвинулись в районе Старомайорского Донецкой области на 500 м.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона Єдині новини.

— На Бердянском направлении украинские штурмовики в районе Старомайорского (Донецкая область) имели очередной успех, продвинувшись вдоль линии фронта на полкилометра. А также имеют продвижение до 750 м вглубь позиций противника, — уточнил он.

По его словам, на Мелитопольском направлении в районе Работино из-за плотного минирования ситуация без изменений.

В целом, как отметил Шершень, на этих направлениях противник продолжает оказывать мощное сопротивление, перемещая подразделения и применяя резервы, а подразделения ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах и наносят огневые удары по позициям оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 515-е сутки.

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