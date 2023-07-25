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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

ВСУ продвинулись на 500 м в районе Старомайорского — спикер Таврического направления

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В ходе наступательной операции Силы обороны продвинулись в районе Старомайорского Донецкой области на 500 м.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона Єдині новини.

— На Бердянском направлении украинские штурмовики в районе Старомайорского (Донецкая область) имели очередной успех, продвинувшись вдоль линии фронта на полкилометра. А также имеют продвижение до 750 м вглубь позиций противника, — уточнил он.

Старомайорське на карті

Фото: Deep State

По его словам, на Мелитопольском направлении в районе Работино из-за плотного минирования ситуация без изменений.

В целом, как отметил Шершень, на этих направлениях противник продолжает оказывать мощное сопротивление, перемещая подразделения и применяя резервы, а подразделения ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах и наносят огневые удары по позициям оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 515-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн  читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Донецкая область, Запорожская область, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
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