Лубинец о теракте в Оленовке: Оккупанты заранее готовили эту публичную казнь

Россияне заранее готовили теракт против украинских военнопленных в оккупированной Оленовке (Донецкая область). Украинские следователи собрали доказательную базу по этому военному преступлению и готовы передать ее международным экспертам.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона Єдині новини.

– На мой взгляд, россияне заранее это готовили, эту публичную казнь. Они строили отдельный барак, выбирали военнослужащих отдельной воинской части Нацгвардии (бойцов Азова. – Ред.), которых заранее перевели в этот барак. И после этого, по утверждению наших экспертов, внутри был взорван термобарический заряд, который дает очень высокую температуру, — отметил омбудсмен.

Он уточнил, что фейковыми заявлениями об “ударе ракетой из артиллерийской системы HIMARS” оккупанты пытались дискредитировать военную помощь, которую нам оказывают западные партнеры.

Лубинец добавил, что за год с момента теракта россияне сделали все, чтобы убрать следы этого преступления: чтобы “правда никогда не была установлена”.

– Все, что могли унести с того места, они забрали. Восстанавливали, забирали свидетелей, забирали даже материалы почвы, металлические материалы, кровати, стоявшие в этом бараке, — сообщил он.

Тем не менее, украинская сторона проводит расследование и уже собрала доказательства преступления РФ.

О расследовании и миссии ООН

Дмитрий Лубинец отметил недавнее заявление ООН, что теракт в Оленовке произошел не из-за удара HIMARS. Однако подчеркнул, что этого недостаточно.

Украина настаивает на возобновлении миссии ООН по установлению фактов теракта. Она работала около пяти месяцев и была расформирована без каких-либо объяснений.

– Наконец, через год после этой трагедии им (ООН. — Ред.) хватило мужества официально признать, что к этому теракту не имеет отношения украинская сторона, и это не была ракета HIMARS… Впервые ООН разбила российскую пропаганду… Но этого точно недостаточно, – объяснил омбудсмен.

Он не исключает, что миссия ООН может быть возобновлена. Однако пока нет подтверждения, что генсек Антониу Гутерреш готов это сделать.

Дмитрий Лубинец уже начал готовить письмо к генсеку ООН с призывом возобновить или назначить новую миссию, которая будет исследовать материалы по Оленовке. Он подчеркнул, что “это вопрос справедливости”.

Украинская сторона понимает, что оккупанты сейчас не предоставят доступ к Оленовке. Следователи смогут туда попасть, когда ВСУ освободять этот населенный пункт.

Однако Украина настаивает, что имеет достаточно материалов, которые могут и должны исследовать международные эксперты-криминалисты, в том числе и в ООН. По словам Лубинца, именно поэтому следует возобновить специальную миссию этой организации.

Украинские следователи готовы передать собранную доказательную базу специалистам ООН, Международному уголовному суду или отдельно созданному трибуналу.

О роли Красного Креста

Дмитрий Лубинец напомнил о существовании множества международных конвенций, в частности Женевских, которые прямо определяют, что ответственность за военнопленных лежит на стране, которая их удерживает.

Он добавил, что защитники Мариуполя и Азовстали официально получили статус военнопленных. Однако действия Международного комитета Красного Креста были недостаточными.

– Международный комитет Красного Креста, по моему мнению, должен был в первую очередь сделать все, чтобы официально был зафиксирован факт совершения военного преступления. Ведь убийство военнопленных – это отдельное военное преступление, которое совершили военнослужащие РФ, — заявил Лубинец.

Как известно, россияне совершили теракт в оккупированной Оленовке в ночь на 29 июля. Они устроили взрыв в одном из бараков, где содержали украинских военнопленных. Тогда погибли более 50 защитников Азовстали, а десятки получили ранения.

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