Тела побратимов вплавились в кровати. Азовец из Оленовки рассказал о теракте в колонии

В ночь на 29 июля в Оленовской колонии, где удерживали военнопленных из Азова, произошла серия взрывов. Известно, что тогда погибли более 50 украинских пленных и более 70 бойцов получили травмы различной степени тяжести. Солдат Азова с псевдонимом Крафт был среди раненых.

К годовщине ужасной Оленовской трагедии журналисты Фактов ICTV пообщались с военным, которому удалось выжить в том аду.

Биться до последней капли крови

Солдат по кличке Крафт сам из Киева. Вступил в ряды Азова, когда ему было всего 20 лет. В то время он был оператором БпЛА. 24 февраля 2022 года, когда колонны российской техники врывались в Украину, он проходил службу в Мариуполе.

– Мы проснулись чуть раньше взрывов. Вещи у нас уже были собраны. Погрузились на технику и выдвинулись в свой район сосредоточения. Конкретно наше подразделение находилось в микрорайоне Восточный. Это северная часть Мариуполя в сторону Лебединского. Ну и там дальше, где-то ближе к началу марта, начались первые контакты с противником. Нам командир сказал биться до последней капли крови.

Выход из Азовстали

Крафт вспоминает, что во время боев за Мариуполь его главным страхом было не умереть, а попасть в плен.

– Это просто был приказ командира о том, что мы выходим в плен, чтобы сохранить жизни наших раненых побратимов. Их тогда было более 600. У меня тоже было много раненых побратимов, ну и в первую очередь все думали о них. Редис предлагал вариант, чтобы эвакуировать всех раненых, а мы продолжили дальше сражаться, но этот вариант не подходил России, поэтому они решили, что мы все выходим в плен. То есть это просто был приказ командира. Мы командиру доверяем, поэтому решили, что так лучше будет для всех.

Крафт выходил из Азовстали в последней партии, это было 20 мая. И только в середине июня Красный Крест позвонил матери бойца и сообщил, где он находится.

Оленовская колония

Крафта и других его побратимов привезли в Оленовскую колонию утром 21 мая.

– Нас зарегистрировали, условно говоря, собрали данные, проверили вещи и потом расселили по баракам.

Об условиях содержания

По словам военного, на тот момент колония не была рассчитана для содержания такого количества людей. Поэтому кто-то спал на кроватях, кто-то на кариматах на полу. Спали даже на улице. Работники кухни не успевали готовить, поэтому кормили один-два раза в день.

– Мы могли, скажем, пообедать где-то в три ночи. На тот момент, когда мы заехали в барак, мы нашли определенную документацию — там должно было расселяться не больше 50 человек, а нас там жило более 300. Люди лежали на полу, на кроватях, то есть везде, где можно было прислониться. Одни спали в корпусе, остальные — просто в спальниках на улице.

– У нас там иногда бывало такое, что приезжали проверки, и нас просили там: “ребята уберитесь там туда-сюда, нормально выглядите”. Мы спокойно выполняли это все, да и само руководство колонии тоже в некоторых моментах шло нам навстречу. Более-менее адекватно к нам относились по сравнению с российскими тюрьмами.

День перед терактом

За день до трагедии, как вспоминает Крафт, руководство колонии собрало солдат из Азова, которые находились в разных бараках, и переселило в отдельное здание под предлогом ремонта тех помещений. Уже тогда военного насторожили такие странные действия.

– Просто собрали 200 азовцев из разных бараков, построили и отвели туда, на промку. Там был просто цех, где стояли кровати, и как бы нас туда расселили. Потом нас искали, пришел начальник колонии и говорит, что так, мол, и так, мы вас сейчас переселяем сюда, чтобы сделать аля какой-то ремонт в тех корпусах. Сразу же в голове такой вопрос: зачем переселять частично людей из всех бараков, если можно выселить полностью один, отремонтировать и заселить ребят обратно.

День трагедии

– Это был обычный день, мы поужинали где-то в 20:00-21:00, и я пошел умыться. Возвращаясь, я увидел в небе дрон. Это, скорее всего, было какое-то крыло, которое просто летело и мигало красным и зеленым. Буквально через несколько минут от стен Оленовской колонии в направлении, кажется Марьинки, отработал Град, для нас это была не новость, потому что там постоянно работала артиллерия рядом. Я пошел спать.

Взрывы в Еленовской колонии

– Я проснулся от того, что меня ранило. Я получил ранение брюшной полости и частично осколочное ранение правого тазобедренного сустава. Увидел, что ангар горит, все в дыму и начинает гореть потолок.

Я провел себе первичный осмотр и начал выходить из этого ангара. По дороге видел тела побратимов, некоторые из них были прямо обугленные, вплавленные в кровати. В тот момент мыслей никаких не было. Это критическая ситуация, ты действуешь сугубо по алгоритмам — оказать себе помощь и отойти как можно дальше от места, куда еще может прилететь. Я вышел и упал…

Обмен

Военных доставили в больницу. Крафт очнулся через два дня в реанимации. У него была большая кровопотеря. Конвоиры, которые охраняли раненых украинских военных, рассказывали, что это якобы ВСУ попали по Оленовской колонии с HIMARS, и даже показывали публикации росСМИ.

– Я им говорю: пацаны, если бы HIMARS отработал по нашему бараку, здесь хоть кто-то вообще остался бы в живых? Они задумались, но ответа никакого от них не было.

– Это максимально коварно было сделано. Может, их жаба душила, что они не могли с нами тягаться на равных как военные с военными, и решили таким образом отомстить. Возможно.

– По моему мнению, что-то наверняка было заложено где-то в районе потолка или в балки. Насчет того, что в станки, не уверен. Может, где-то в какие-то электронные щитки. Подрыв был инициирован изнутри, потому что когда я еще выходил, часть крыши была еще целая, я видел просто раздвинутые кровати. Они стояли ровно, но были раздвинуты. Как будто их какой-то взрывной волной отбросило. И если бы это был прилет, то был бы поврежден пол, а он не был поврежден. Ям или еще чего-то, когда я выходил, я не видел.

28 августа Крафта отвезли в другую больницу в Донецке, и там он уже находился до обмена, который состоялся 20 сентября. В тот день обменяли 200 военнослужащих, 100 из которых были из Азова.

Как проходит расследование трагедии в Оленовке и возможно ли установить и привлечь к ответственности виновных, читайте в материале Фактов ICTV.

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