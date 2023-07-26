По ребятам, которые бежали из барака, открыли огонь: журналисты реконструировали события теракта в Оленовке

В ночь с 28 на 29 июля в Оленовской колонии, где удерживали военнопленных Азова, произошел взрыв, а точнее серия взрывов.

Днем ранее, 27 июля 2022 года в барак на промзоне, которая ранее не использовалась для содержания гражданских и военнослужащих, перевели 198 бойцов полка Азов, пять из них потом перевели в Донецк. То есть, оставили 193 человека. Известно о более 50 погибших украинских пленных в результате теракта и более 70 раненых.

По предварительным выводам украинских следователей, было применено термобарическое оружие.

В Ukraine Media Center состоялась презентация расследования о массовом убийстве азовцев в Оленовской колонии №120. План барака пытались воссоздать со слов освобожденных ребят, которые в ночь теракта находились в нем.

Автор расследования, журналистка Медийной инициативы за права человека Мария Климик рассказала, что за неделю до теракта по колонии начали ходить слухи о некоторых списках, то есть людей куда-то должны были выводить. Эти списки — это 198 азовцев, которых впоследствии перевели в промзону. О ее существовании до этого никто не знал. За неделю до события на этой заброшенной территории начались ремонты.

Пленные из других бригад тайно начали наводить порядок, чтобы туда в результате перевели пленных азовцев. Они до последнего не знали, по какому принципу составлялся этот список.

— Накануне 28 вечером состоялось построение пленных, их проверили по спискам и по одному завели обратно в барак. Сказали, что на улицу выходить запрещено и каждый должен оставаться в бараке. До этого на других бараках пленные могли выходить на улицу до отбоя в любое время. Они просили остаться на улице, потому что было очень жарко, но им запретили, — рассказала Климик.

Главный по бараку перед отбоем в 22:30 обошел всю территорию, проверил, все ли на месте, проверил всех ребят, поговорил с дежурным и примерно в 23:15 пошел спать. Вообще в то время уже был отбой.

Первый взрыв, который услышали люди, произошел за территорией колонии. Его услышали не все. Кто-то проснулся, посмотрел, что все хорошо, и лег обратно спать. Однако, примерно в 23:30 прогремел взрыв внутри барака в части входной двери.

Люди, которые были во входной части, практически сразу же погибли. Опрошенный нами военный, который на следующий день приходил опознавать тела, отмечает, что в части входной двери все погибли. В части кухни люди получили тяжелые ранения, а в зеленой части на графике — в основном выжили, получили осколочные ранения и травмы различной степени тяжести.

— Раненые ребята, которые могли стоять на ногах, помогали разблокировать части барака, где оставались раненые и не могли самостоятельно выбраться, — говорит журналистка.

По свидетельствам очевидцев, еще один взрыв произошел возле будки барака, но ни на одних фото, обнародованных российской стороной, нет снимков этой части. Климик говорит, что таким образом они пытались скрыть, что был еще один взрыв.

За все это время ни один представитель охраны оккупантов не приблизился к бараку, чтобы помочь вытаскивать раненых или оказывать медицинскую помощь, зато они открыли огонь по нашим военнопленным, которые выбрались оттуда и бежали и просили о помощи.

По ее словам, ребята рвали остатки одежды на себе, делали перевязки, они пытались передать тяжелораненых за территорию барака, потому что некоторые из ребят увидели, что к стенам колонии приехали скорые, но кареты скорой на территорию не запустили. Парня, которого удалось передать через ворота колонии, вернули обратно. Медикам просто запретили заходить на территорию барака.

— Зато пленные медики пришли оказывать помощь, но они ждали часа два, пока к ним кто-то прибежал. Опрошенный журналистами медик сказал, что до увиденного в Оленовке никогда не думал, что после Азовстали еще где-то увидит такую ужасную картину.

Из-за того, что администрация колонии не торопилась оказывать помощь, пятеро ребят, которых удалось вытащить к аллее, погибли от большой кровопотери или же от тяжелых внутренних травм.

С момента взрыва до того, когда ребят начали эвакуировать, прошло шесть часов. Тяжелораненых оккупанты клали не в кареты скорой, а в обычные камазы. По дороге в больницу погибли еще двое-трое людей. Ребята еще по дороге получили значительные травмы от способа их транспортировки.

29 мая одного из азовцев заставили опознавать тела своих побратимов, но тела, которые вынесли из барака, опознать было невозможно. Он также рассказал, что российская сторона принесла мешок с обломками, чтобы разбросать их и представить журналистам, что это якобы обломки HIMARS.

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