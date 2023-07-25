В ООН опровергли ложь России, что теракт в Еленовке произошел из-за удара HIMARS

Управление ООН по правам человека пришло к выводу, что теракт в Еленовке, во время которого погибли украинские военнопленные, “не был вызван ракетой HIMARS”.

Об этом заявил глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк, опровергнув заявление Кремля о том, что удар якобы был нанесен из системы HIMARS, сообщает AFP.

— Военнопленные, которые были ранены или погибли в Еленовке, и члены их семей заслуживают того, чтобы знать правду, а виновные в нарушении международного права были привлечены к ответственности, — сказал он.

Управление ООН по правам человека заявило, что Москва не предоставила удовлетворительных заверений относительно безопасного доступа представителей ООН к месту трагедии, а также не удовлетворила их общие запросы о доступе на территорию Украины, которая временно находится под российской оккупацией.

В Офисе Турка заявили, что были проведены многочисленные интервью с выжившими и осуществлен детальный анализ имеющихся дополнительных материалов. При этом там заявили, что не установили источник взрыва, но продолжат расследование инцидента.

Напомним, в ночь на 29 июля войска РФ жестоко убили десятки украинских военнопленных на территории бывшей исправительной колонии в оккупированной Еленовке. Погибли, в частности, бойцы полка Азов.

В Генштабе ВСУ заявили, что артиллерийский удар по колонии нанесли именно Вооруженные силы РФ — с целью скрыть пытки над пленными и расстрелы и обвинить во всем Украину.

В январе 2023 года Украине удалось вернуть тела 54 погибших в результате теракта в Еленовке.

Источник : AFP

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