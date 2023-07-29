Лубінець про теракт в Оленівці: Окупанти заздалегідь готували цю публічну страту

Росіяни заздалегідь готували теракт проти українських військовополонених в окупованій Оленівці (Донецька область). Українські слідчі зібрали доказову базу щодо цього воєнного злочину та готові передати її міжнародним експертам.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону Єдині новини.

– На мій погляд, росіяни заздалегідь це готували, цю публічну страту. Вони будували окремий барак, обирали військовослужбовців окремої військової частини Нацгвардії (бійців Азову. – Ред.), яких заздалегідь перевели в цей барак. І після цього, за твердженням наших експертів, всередині було підірвань термобаричний заряд, який дає дуже високу температуру, – зазначив омбудсман.

Він уточнив, що фейковими заявами про “удар ракетою з артилерійської системи HIMARS” окупанти намагалися дискредитувати військову допомогу, яку нам надають західні партнери.

Лубінець додав, що за рік із моменту теракту росіяни зробили все, щоб прибрати сліди цього злочину: щоб “правда ніколи не була встановлена”.

– Все, що могли забрати з того місця, вони забрали. Відновлювали, забирали свідків, забирали навіть матеріали ґрунту, металеві матеріали, ліжка, які стояли в цьому бараку, – повідомив він.

Попри це, українська сторона проводить розслідування та вже зібрала докази злочину РФ.

Про розслідування і місію ООН

Дмитро Лубінець відзначив нещодавню заяву ООН, що теракт в Оленівці стався не через удар HIMARS. Однак наголосив, що цього недостатньо.

Україна наполягає на поновленні місії ООН зі встановлення фактів теракту. Вона працювала близько п’яти місяців і була розформована без будь-яких пояснень.

– Нарешті, через рік після цієї трагедії їм (ООН. – Ред.) вистачило мужності офіційно визнати, що до цього теракту не має стосунку українська сторона, і це не була ракета HIMARS… Уперше ООН розбила російську пропаганду… Але цього точно недостатньо, – пояснив омбудсман.

Він не виключає, що місія ООН може бути відновлена. Однак наразі немає підтвердження, що генсек Антоніу Гутерреш готовий це зробити.

Дмитро Лубінець уже розпочав готувати листа до генсека ООН із закликом відновити чи призначити нову місію, яка буде досліджувати матеріали по Оленівці. Він наголосив, що “це питання справедливості”.

Українська сторона розуміє, що окупанти зараз не нададуть доступ до Оленівки. Слідчі зможуть туди потрапити, коли ЗСУ звільнять цей населений пункт.

Однак Україна наполягає, що має достатньо матеріалів, які можуть і повинні дослідити міжнародні експерти-криміналісти, зокрема й в ООН. За словами Лубінця, саме тому потрібно відновити спеціальну місію цієї організації.

Українські слідчі готові передати зібрану доказову базу фахівцям ООН, Міжнародному кримінальному суду або окремо створеному трибуналу.

Про роль Червоного Хреста

Дмитро Лубінець нагадав про дію безлічі міжнародних конвенцій, зокрема Женевських, які прямо визначають, що відповідальність за військовополонених лежить на країні, яка їх утримує.

Він додав, що захисники Маріуполя й Азовсталі офіційно отримали статус військовополонених. Однак дії Міжнародного комітету Червоного Хреста були недостатніми.

– Міжнародний комітет Червоного Хреста, на мій погляд, повинен був передусім зробити все, щоб офіційно було зафіксовано факт скоєння воєнного злочину. Бо вбивство військовополонених – це окремий воєнний злочин, який скоїли військовослужбовці РФ, – заявив Лубінець.

Як відомо, росіяни здійснили теракт в окупованій Оленівці в ніч на 29 липня. Вони влаштували вибух в одному з бараків, де утримували українських військовополонених. Тоді загинули понад 50 захисників Азовсталі, а десятки зазнали поранень.

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