Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Декретные выплаты 2023 для неработающих: что нужно знать – объясняет эксперт
Прошел медкомиссию, но не захотел служить: как суд наказал уклониста
Сейчас РФ делает все, чтобы разделить нас: защитница Мариуполя о скандале с сериалом за 33 млн грн
В Москве беспилотники поразили два здания
Били палками за “Слава Украине!” и оставляли без еды: как украинские дети “отдыхают” в лагерях РФ
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Официальная цель: Резников заявил, что атаки на Крымский мост продолжатся

Кримський міст
Фото: Getty Images

Украина продолжит наносить удары по российским военным объектам во временно оккупированном Крыму и по Керченскому мосту, соединяющему полуостров с территорией РФ.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью американскому телеканалу CNN.

– Все эти цели являются официальными целями, потому что (удары по ним, – Ред.) снизят способность россиян воевать против нас и помогут спасти жизни украинцев, — отметил он.

У Резникова спросили, является ли целью Украины окончательное выведение моста из строя. Министр ответил, что атаки на этот незаконно построенный объект помогут разрушить логистику врага.

– Это нормальная тактика – разрушать логистические маршруты врага, чтобы остановить его возможности получить больше боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее. Поэтому мы будем использовать эту тактику против них, – подчеркнул глава Минобороны.

Комментируя последние атаки оккупантов на Одессу и украинские порты, Резников заявил, что Россия действует как террористическая страна. В Москве пытались представить волну ударов как “ответ” на недавний инцидент на Крымском мосту.

В то же время Резников обратил внимание, что оккупанты бьют по мирному населению Украины. Отвечая на вопрос, планирует ли Украина усилить в ответ атаки на российские корабли в Черном море, министр сообщил, что наше государство имеет такие возможности.

– У нас есть мощности. У нас есть оружие, как в случае с крейсером Москва, и если они будут угрожать нам в Черном море, мы должны будем ответить, — объяснил Резников.

Читайте также
В Крыму проводится комплекс действий для освобождения полуострова – Коваленко
Керченський міст, Кримський міст

Как известно, в ночь на 17 июля на Крымском мосту упали по меньшей мере два пролета. Украинские СМИ распространили информацию, что мост атаковали с помощью надводных дронов во время спецоперации СБУ и ВМС Украины. Официального доказательства этих данных нет.

Это уже второй инцидент на мосту с начала полномасштабной войны: 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва обрушились несколько его пролетов.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты перебрасывают вооружение через Керченский мост, а потому он должен быть нейтрализован.

22 июля Силы обороны Украины нанесли удар и уничтожили нефтебазу и склады армии РФ в оккупированном Октябрьском (Крым).

А 24 июля мощные взрывы раздавались в Джанкойском районе оккупированного Крыма.

Читайте также
ГУР советует не пользоваться Крымским мостом непричастным к войне в Украине
керченський міст

Источник: CNN
Война в Украине, Керченский мост, Крым, Алексей Резников
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Морские пехотинцы из ПЗРК сбили вражеский вертолет Аллигатор
Ка-52 Алігатор вертоліт
Запуск масштабного производства: после 18 месяцев простоя ЧАО Винницапобутхим возобновит работу
ПРАТ Вінницяпобутхім
Безопасность Европы зависит от Украины. Западу нужно сосредоточиться на обеспечении ВСУ — The Observer
Бої на фронті
ГУР перехватило секретный доклад для Путина, как РФ срывала зерновую сделку
Официальная цель: Резников заявил, что атаки на Крымский мост продолжатся
Украинские военные выбили оккупантов с позиций возле Андреевки под Бахмутом — Генштаб
Бої на фронті
Видео
Зерновая сделка: возможно ли ее возобновление и какие есть альтернативы

За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.

Наталья Кулик
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (25.07.2023)
Официальная цель: Резников заявил, что атаки на Крымский мост продолжатся
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (24.07.2023)
Официальная цель: Резников заявил, что атаки на Крымский мост продолжатся
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (24.07.2023)
Официальная цель: Резников заявил, что атаки на Крымский мост продолжатся
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (24.07.2023)
Официальная цель: Резников заявил, что атаки на Крымский мост продолжатся
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь