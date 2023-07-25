Официальная цель: Резников заявил, что атаки на Крымский мост продолжатся

Украина продолжит наносить удары по российским военным объектам во временно оккупированном Крыму и по Керченскому мосту, соединяющему полуостров с территорией РФ.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью американскому телеканалу CNN.

– Все эти цели являются официальными целями, потому что (удары по ним, – Ред.) снизят способность россиян воевать против нас и помогут спасти жизни украинцев, — отметил он.

У Резникова спросили, является ли целью Украины окончательное выведение моста из строя. Министр ответил, что атаки на этот незаконно построенный объект помогут разрушить логистику врага.

– Это нормальная тактика – разрушать логистические маршруты врага, чтобы остановить его возможности получить больше боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее. Поэтому мы будем использовать эту тактику против них, – подчеркнул глава Минобороны.

Комментируя последние атаки оккупантов на Одессу и украинские порты, Резников заявил, что Россия действует как террористическая страна. В Москве пытались представить волну ударов как “ответ” на недавний инцидент на Крымском мосту.

В то же время Резников обратил внимание, что оккупанты бьют по мирному населению Украины. Отвечая на вопрос, планирует ли Украина усилить в ответ атаки на российские корабли в Черном море, министр сообщил, что наше государство имеет такие возможности.

– У нас есть мощности. У нас есть оружие, как в случае с крейсером Москва, и если они будут угрожать нам в Черном море, мы должны будем ответить, — объяснил Резников.

Как известно, в ночь на 17 июля на Крымском мосту упали по меньшей мере два пролета. Украинские СМИ распространили информацию, что мост атаковали с помощью надводных дронов во время спецоперации СБУ и ВМС Украины. Официального доказательства этих данных нет.

Это уже второй инцидент на мосту с начала полномасштабной войны: 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва обрушились несколько его пролетов.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты перебрасывают вооружение через Керченский мост, а потому он должен быть нейтрализован.

22 июля Силы обороны Украины нанесли удар и уничтожили нефтебазу и склады армии РФ в оккупированном Октябрьском (Крым).

А 24 июля мощные взрывы раздавались в Джанкойском районе оккупированного Крыма.

Источник : CNN

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