Схоже на битву за острів: експерти пояснили, як Україна може повертати Крим

Операція українських військ з деокупації Криму може більше нагадувати боротьбу за ізольований острів, аніж звичайний сухопутний бій.

Про це інформує британський телеканал Sky News із посиланням на думки експертів.

Журналісти нагадують, що повернення півострова є частиною плану контрнаступу України.

Водночас Крим “залишається найбільшим зовнішньополітичним трофеєм” російського диктатора Володимира Путіна. А тому він навряд чи відмовиться від нього без запеклої боротьби.

Телеканал звертає увагу, що окупований Крим з’єднаний з материковою територією України лише двома сухопутними шляхами. Один пролягає через вузький Перекопський перешийок, а інший – через водну перешкоду в районі Чонгару, тож може бути легко перерізаний руйнуванням Чонгарського мосту.

У матеріалі зазначається, що російські війська суттєво нарощують мережу оборонних укріплень на півострові. Це може ускладнити прорив для українських військових.

На думку експертки з розвідки Луїзи Джонс, відвоювання Криму “буде більше схоже на захоплення острова”. Вона уточнила, що перешийок, який з’єднує материкову Україну з Кримом, “дуже вузький” і “схильний до затоплення водою”.

За словами Джонс, українська наступальна операція тут потребуватиме значної підтримки з боку Повітряних та Військово-морських сил ЗСУ.

Експерти американського аналітичного центру RAND Corporation також вважають, що повернути Крим військовим шляхом “буде складно”. Водночас вони припустили, що українці можуть послабити боєздатність військ РФ на півострові за допомогою, наприклад, морських дронів-камікадзе.

Українська армія могла б блокувати Чорноморський флот РФ, потопити російські кораблі та вдарити по морській інфраструктурі.

– Морські дрони можуть дозволити українським військам блокувати Крим. Посилені іншою зброєю, ЗСУ можуть перешкодити російським силам використовувати його як безпечну гавань, з якої можна атакувати материк або загрожувати судноплавству в Чорному морі, – наголосили експерти RAND Corporation.

На їхнє переконання, на тлі регулярних атак, ізоляції та нестачі постачання війська РФ у Криму “можуть стати менш боєздатними”.

Напередодні керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Сили оборони вже “скоро” зайдуть на територію окупованого Криму.

А пізно ввечері 28 липня на півострові вибухнув склад боєприпасів військ РФ у Козачій бухті (Севастополь).

Джерело : Sky News

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