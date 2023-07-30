Украинские спецназовцы тренируются в Британии, чтобы вернуть Крым к Рождеству — СМИ

Британские военные тренируют элитную украинскую бригаду спецназовцев для проведения операции по возвращению временно оккупированного россиянами Крыма, которую планируют осуществить до Рождества.

Об этом сообщает Sunday Express ссылаясь на собственные источники.

Как пишет издание, более 2 000 солдат прибыли в отдаленное место в Дартмуре, чтобы принять участие в специальных учениях.

Отмечается, что накануне глава ГУР Кирилл Буданов подтвердил, что войска войдут в Крым “в ближайшее время”.

Как сообщают источники — операция будет включать удары с воздуха, суши и моря, а украинские спецназовцы будут использовать технику для подрыва и паралича российских оккупантов.

В других местах бронетанковые подразделения будут прорывать оборону при поддержке нового запаса ракет дальнего радиуса действия, поставляемого из Великобритании, США и Германии.

– Учения проводятся в боевом лагере в Окегемптоне, графство Девон, который был закрыт для всех других военных подразделений и общественности. Под наблюдением Королевских морских пехотинцев из 42 Командо. Учения включают классические марши на длинные дистанции, за которыми следуют ночные атаки ротных групп коммандос с использованием боевых патронов, – пишет издание.

Один из источников Sunday Express сообщил, что акцент делается на привлечении гибкой тактики НАТО, чтобы помочь украинским войскам “сформировать боевое пространство” перед тем, как нанести удар в сердце врага.

– Операция по его отвоеванию (Крыма — Ред.) будет такой, что предполагает развертывание многочисленных атак на российские войска. Мы можем научить их (украинских военных — Ред.) нашей тактике и показать, как пользоваться техникой, но успех будет зависеть от способности украинцев быстро адаптироваться и преодолевать трудности, – сказал источник.

Напомним, эксперты поделились мыслями, как Украина может вернуть временно оккупированный Крым и отметили, что операция украинских войск по деоккупации полуострова может больше напоминать борьбу за изолированный остров, чем обычный сухопутный бой.

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