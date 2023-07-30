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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Українські спецпризначенці тренуються у Британії, щоб повернути Крим до Різдва – ЗМІ

британські військові
Фото: Depositphotos

Британські військові тренують елітну українську бригаду спецпризначенців для проведення операції з повернення тимчасово окупованого росіянами Криму, яку планують здійснити до Різдва.  

Про це повідомляє Sunday Express, посилаючись на власні джерела. 

Як пише видання, понад 2 000 солдатів прибули до віддаленого місця в Дартмурі, щоб взяти участь у спеціальних навчаннях.

Зазначається, що напередодні  Очільник ГУР Кирило Буданов підтвердив, що війська увійдуть до Криму “найближчим часом”.

Як повідомляють джерела – операція передбачатиме удари з повітря, суші та моря, а українські спецпризначенці використовуватимуть техніку для підриву та паралічу російських окупантів.

В інших місцях бронетанкові підрозділи прориватимуть оборону за підтримки нового запасу ракет дальнього радіуса дії, що постачається з Великої Британії, США та Німеччини.

– Навчання проводяться в бойовому таборі в Окегемптоні, графство Девон, який був закритий для усіх інших військових підрозділів і громадськості.

Під наглядом Королівських морських піхотинців з 42 Командо.  Навчання включають класичні марші на довгі дистанції, за якими слідують нічні атаки ротних груп командос з використанням бойових набоїв, – пише видання. 

Одне з джерел Sunday Express повідомило, що акцент робиться на залученні гнучкої тактики НАТО, щоб допомогти українським військам “сформувати бойовий простір” перед тим як завдати удару в серце ворога.

– Операція з його відвоювання (Криму – Ред.) буде такою, що передбачає розгортання численних атак на російські війська. Ми можемо навчити їх (українських військових – Ред.) нашій тактиці й показати, як користуватися технікою, але успіх залежатиме від здатності українців швидко адаптуватися і долати труднощі, – сказало джерело.

Нагадаємо, експерти поділилися думками, як Україна може повернути тимчасово окупований Крим та зазначили, що операція українських військ з деокупації півострова може більше нагадувати боротьбу за ізольований острів, аніж звичайний сухопутний бій.

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Британія, Військові навчання, ЗСУ, Крим, спецназ
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