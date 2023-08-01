5 ракет HIMARS – пять попаданий: ВСУ ударили по оккупантам на острове Джарылгач

Украинские военные прицельно ударили по скоплению российских оккупантов на острове Джарылгач (Херсонская область). Они запустили ракеты из реактивных систем залпового огня M142 HIMARS.

Видео удара обнародовал Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ.

Судя по видеозаписи, во время аэроразведки удалось зафиксировать пять подразделений пехоты РФ на острове. Они строились и проводили подготовку.

После того как были зафиксированы вражеские позиции, Силы обороны Украины с филигранной точностью ударили по оккупантам. Воины запустили пять ракет из HIMARS, и все они попали в цель.

При этом путинские солдаты пытались убежать в кусты и окопы.

– 5 ракет HIMARS – 5 попаданий… Враг пытается спрятаться в кустах и тренировочных окопах. Но у ракеты HIMARS другие планы – прямое попадание по врагу, — отметили в Центре нацсопротивления.

Информацию о размещении войск РФ на острове предоставили украинские партизаны.

Где находится Джарылгач и его милитаризация оккупантами

Остров Джарылгач расположен в Каркинитском заливе Черного моря. Административно он относится к Скадовскому району (Херсонская область).

Его территория и часть близлежащей акватории входят в Джарылгацкий национальный природный парк.

Во время полномасштабной войны войска РФ оккупировали Джарылгач. В мае появилась информация, что они объединили остров с оккупированной материковой частью Херсонской области в районе поселка Лазурное. Для этого рашисты засыпали песком перешеек к острову.

Оккупанты милитаризовали Джарылгач, обустроив там военный полигон. Они перебросили на остров личный состав и лодки, украденные у местных жителей.

Источник: Центр национального сопротивления, СтратКом ВСУ

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