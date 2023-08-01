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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

5 ракет HIMARS – п’ять влучань: ЗСУ вдарили по окупантах на острові Джарилгач

Удар по військах РФ - острів Джарилгач
Фото: Getty Images

Українські військові прицільно вдарили по скупченню російських окупантів на острові Джарилгач (Херсонська область). Вони запустили ракети з реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS.

Відео удару оприлюднив Центр національного спротиву, який створили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Судячи з відеозапису, під час аеророзвідки вдалося зафіксувати п’ять підрозділів піхоти РФ на острові. Вони шикувалися та проводили підготовку.

Після того як були зафіксовані ворожі позиції, Сили оборони України з філігранною точністю вдарили по окупантах. Воїни запустили п’ять ракет з HIMARS, і всі вони влучили в ціль.

Путінські солдати намагалися втекти в кущі та окопи.

– 5 ракет HIMARS – 5 влучань… Ворог намагається заховатися в кущах та тренувальних окопах. Але ракета HIMARS має інші плани – пряме влучання по ворогу, – наголосили в Центрі нацспротиву.

Інформацію про розміщення військ РФ на острові надали українські партизани.

Де розташований Джарилгач та його мілітаризація окупантами

Острів Джарилгач розташований у Каркінітській затоці Чорного моря. Адміністративно він належить до Скадовського району (Херсонська область).

Його територія та частина прилеглої акваторії входять до Джарилгацького національного природного парку.

Під час повномасштабної війни війська РФ окупували Джарилгач. У травні з’явилася інформація, що вони з’єднали острів із окупованою материковою частиною Херсонської області в районі селища Лазурне. Для цього рашисти засипали піском перешийок до острова.

Окупанти мілітаризували Джарилгач, облаштувавши там військовий полігон. Вони перекинули на острів особовий склад та човни, вкрадені в місцевих мешканців.

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Джерело: Центр національного спротиву, СтратКом ЗСУ

HIMARS, Війна в Україні, Джарилгач, ЗСУ, Херсонська область
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