$1,8 млн взятки для главы Верховного суда: НАБУ объявило подозрение Жеваго

Бизнесмену и бывшему народному депутату, владельцу группы Финансы и кредит Константину Жеваго объявили подозрение. Дело касается попытки подкупа главы и судей Верховного суда.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.

– 3 августа НАБУ и САП сообщили владельцу группы Финансы и кредит о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды главе и судьям Верховного суда в обмен на решение в его пользу по хозяйственному делу, — отметили в ведомстве.

Поскольку Константин Жеваго находится во Франции, ему сообщили о подозрении в рамках международной правовой помощи.

Действия бизнесмена квалифицировали по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему особо ответственное положение). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с возможной конфискацией имущества.

Что известно о деле

По данным следствия, в 2002 году Жеваго приобрел 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината у четырех компаний группы VS Energy.

Через 18 лет бывшие акционеры подали иск в хозяйственный суд, требуя признать договор купли-продажи недействительным и вернуть им акции комбината. Суд отказал в удовлетворении этих требований.

Однако в 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции, признав недействительным договор купли-продажи акций. То есть, решение было принято в пользу бывших акционеров.

По версии следствия, в начале марта 2023 года Жеваго, не желая терять акции, “вступил в сговор с адвокатом одного из столичных адвокатских объединений”, который имел связи в Верховном суде. Этот адвокат выступал посредником в передаче взятки руководству ВС для принятия решения в интересах бизнесмена.

По утверждению НАБУ и САП, в течение марта-апреля этого года Жеваго передал адвокату $2,7 млн. Из них $1,8 млн предназначались судьям Верховного суда, а остальное – как “оплата” посреднических услуг адвоката.

19 апреля Верховный суд принял решение в пользу бизнесмена.

В ходе следственных действий НАБУ и САП зафиксировали передачу $1,8 млн взятки для судей двумя траншами.

Во время получения второго транша в $450 тыс. уже бывшего главу Верховного суда Всеволода Князева и адвоката задержали “на горячем”.

Судьи Верховного суда выразили недоверие Князеву и досрочно прекратили его полномочия. Он находится под стражей с возможностью внесения залога в размере 75 млн грн.

Источник : НАБУ, САП

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