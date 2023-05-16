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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Верховный суд досрочно прекратил полномочия своего председателя Князева

Всеволод Князєв

Судьи Верховного суда Украины выразили недоверие и досрочно прекратили полномочия его председателя Всеволода Князева, ставшего фигурантом коррупционного расследования.

Такое решение было принято на внеочередном заседании пленума ВС во вторник, 16 мая.

За решение о недоверии Князеву проголосовали 140 судей из 142, присутствовавших на пленуме (двое высказались против). Решение было принято путем тайного голосования.

Судьи поддержали решение “о досрочном прекращении полномочий председателя Верховного суда Всеволода Князева в результате выражения ему недоверия”. Пленум ВС утвердил эти результаты постановлением.

– Досрочно прекратить полномочия председателя Верховного суда Князева Всеволода Сергеевича 16 мая 2023 года, — отмечалось в постановлении.

Сам Князев на заседании не присутствовал.

Как известно, НАБУ и САП задержали уже бывшего председателя Верховного суда по делу о масштабной коррупционной схеме. Речь идет о получении руководством суда взятки в размере $2,7 млн за принятие “нужного” решения.

Сейчас ведутся следственные действия с другими судьями ВС и посредниками.

Дело квалифицировали по ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), а также ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам дела грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Всеволод Князев является наивысшим должностным лицом в судебной ветви власти Украины, которое подозревается в коррупции.

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Фото: Верховный суд

Верховний суд, Всеволод Князев, звільнення, Корупция, Взятка
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