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Валентина Летяк, редактор ленты

Экс-главе Верховного суда Князеву продлен арест на два месяца

Всеволод Князєв
Фото: УНИАН

Высший антикоррупционный суд на заседании 11 июля продлил содержание под стражей бывшему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву, которого задержали на взятке в $2,7 млн, еще на 60 суток.

Он будет находиться в столичном СИЗО до 8 сентября включительно с возможностью внесения залога в размере 75 млн грн.

Таким образом ВАКС удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро.

Заседание транслировалось на официальном YouTube-канале Высшего антикоррупционного суда.

31 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила для Всеволода Князева залог со 107 млн грн до 75 млн грн, однако отказались изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

16 мая судьи Верховного суда Украины выразили недоверие и досрочно прекратили полномочия его председателя Всеволода Князева, который вместе с адвокатом подозревается в получении $2,7 млн взятки.

Эпизод с так называемым вознаграждением для главы ВС связан с принятием судом решения в интересах владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго.

18 мая Высший совет правосудия предоставил разрешение на взятие под стражу Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки.

Антикорупційний суд, Верховний суд, Всеволод Князев, Корупция, Хабарництво
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