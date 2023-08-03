Стефанчук про вибори: Будуть після перемоги, але потрібні зміни в законодавство
Проводити вибори до Верховної Ради в умовах повномасштабної війни небезпечно. А для їхньої організації після перемоги потрібно буде змінити законодавство.
Такі роз’яснення дав спікер парламенту Руслан Стефанчук у коментарі виданню LIGA.net.
За його словами, багато міжнародних колег цікавляться, чи думає вже українська влада про організацію наступних виборів.
– Я їм завжди відповідаю: Ми думаємо про нашу перемогу, а вибори мають бути після нашої перемоги. І тут уже дійсно потрібні будуть зміни в законодавство, – зазначив Стефанчук.
Він пояснив, що Верховна Рада має як мінімум внести до законодавства уточнення, які це будуть вибори. Оскільки в Конституції України зараз передбачені два види: чергові та позачергові вибори.
– Післячергових немає. І ще ціла низка інших законодавчих неузгодженостей. Треба зрозуміти, як нам виходити з цієї юридичної плутанини, – наголосив спікер ВР.
Він додав, що проводити вибори під час воєнного стану вкрай небезпечно для України. Крім того, це неможливо зробити без забезпечення участі в голосуванні військовослужбовців, а також громадян, які знайшли тимчасовий прихисток за кордоном.
– Без гарантування безпеки виборчого процесу, без інших дрібних питань – це неможливо, – підсумував він.
Що передувало
27 липня Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб – до 15 листопада 2023 року.
Це означає, що парламентських виборів, які мали б відбутися цієї осені, не буде.
28 липня Руслан Стефанчук в одному з інтерв’ю заявив, що заборони проводити вибори під час воєнного стану “в Конституції немає”. Вона міститься в Законі Про правовий режим воєнного стану.
Стефанчук тоді зазначив, що “потрібно обрати баланс”, оскільки, з одного боку, ВР має продовжувати роботу, ухвалювати необхідні закони, зокрема державний бюджет на 2024 рік. А з іншого – “не повинно бути застиглості демократії”.
Спікер додав, що це може бути “питанням дискусій”, щоб забезпечити й дотримання принципів демократії, і стабільність в державі, “аби вона не була розірвана виборами під час війни”.
Ця заява спровокувала дискусії серед політиків та в експертному середовищі.
Згідно зі ст. 19 Закону Про правовий режим воєнного стану, під час дії цього режиму заборонено проводити вибори президента та парламенту.
Водночас у ст. 83 Конституції прописано, що в разі завершення строку повноважень Верховної Ради під час дії воєнного стану “її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії ВР, обраної після скасування воєнного стану”.