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Юлия Соколова, редактор ленты

Почти 70% украинцев хотели бы заменить парламент после победы, 23% президента – опрос

Вибори в Україні
Фото: УНИАН

Подавляющее большинство украинцев поддерживают обновление центральной власти после победы в развязанной РФ полномасштабной войне. Больше всего граждан хотят переизбрания депутатов Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Социологи поинтересовались у респондентов, нужно ли после победы в войне для восстановления страны заменить центральную власть: президента, парламент и правительство.

Выяснилось, что большинство украинцев (73%) поддерживают перезагрузку центральных властей на том или ином уровне.

Меньше всего респондентов (23%) хотели бы сменить президента после победы.

Наибольший запрос на обновление касается Верховной Рады: 69% опрошенных заявили о необходимости переизбрания состава парламента после завершения войны.

Состав Кабинета министров хотели бы заменить 47% опрошенных.

Еще 19% считают, что не нужно никого менять, а 8% затруднились ответить на вопрос.

Опитування - вибори ВР, уряду та президента

Фото: КМИС

Во всех регионах Украины ситуация примерно одинаковая: есть поддержка обновления центральной власти, особенно парламента. И во всех регионах не более четверти опрошенных заявили о необходимости замены президента.

Как отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, в Украине наблюдается “эффект объединения вокруг флага”: граждане сплотились для отпора врагу, однако это не снимает желания перезагрузки власти.

– Хотя поддержка действий центральной власти постепенно снижалась перед началом 2022 года, однако после широкомасштабного вторжения население “расставило приоритеты”, и сейчас мы видим в целом высокую поддержку действий власти – для достижения победы. Однако это не снимает желания украинцев к обновлению власти, к приходу более честных и компетентных управленцев на разных уровнях, — отметил он, объясняя результаты исследования.

Социологи КМИС провели всеукраинский опрос 26 мая – 5 июня 2023 года. Был использован метод телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего было опрошено 1 029 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма и отдельных территорий Донбасса. Опрос проводился с украинцами, которые на тот момент проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых украинскими властями до 24 февраля 2022 года).

В мае президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс заявил, что Украина должна провести честные президентские и парламентские выборы, даже в условиях военного положения.

В ответ секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил, что во время военного положения выборы в Украине невозможны.

Источник: КМИС
Война в Украине, Верховна Рада, Выборы в Украине, вибори президента, Кабінет міністрів, Опрос
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