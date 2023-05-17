В Украине не может быть выборов во время военного положения: секретарь СНБО ответил президенту ПАСЕ

Во время военного положения никаких выборов в Украине, в частности, от парламентских до президентских, не может происходить.

Об этом в эфире национального информационного телемарафона Единые новости заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя заявление президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокса.

— В ПАСЕ должны четко понимать, что у нас есть своя Конституция и законы, по которым мы должны жить. А эти ПАСЕ лучше занимались другими вещами, не допускали присутствия Российской Федерации у себя. Мы разберемся самостоятельно — согласно нашим законам и Конституции. Когда есть введение того состояния, в котором мы сегодня с вами находимся, никакие выборы происходить не могут. Точка, — подчеркнул секретарь СНБО.

Секретарь СНБО также высказал пожелание, чтобы представители ПАСЕ не указывали, как и что Украина должна делать во время полномасштабной войны.

Недавно президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс настаивал на необходимости проведения Украиной парламентских и президентских выборов даже при условии военного положения.

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