Ведуть до Криму: ЗСУ підтвердили удари по Чонгарському та Генічеському мостах

Наразі Збройні сили України підтвердили, що удари по Чонгарському і Генічеському мостах, які було завдано 6 серпня близько 15:00, були здійснені українськими військовими.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

– Близько 15.00 Сили оборони України вразили два ключові шляхи сполучення окупантів – Чонгарський та Генічеський автомобільні мости, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 6 серпня, в районі Чонгара та Генічеська Херсонської області прогриміли потужні вибухи. Місцеві повідомляли про “прильоти” по мостах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 529-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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