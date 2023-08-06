Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Ведуть до Криму: ЗСУ підтвердили удари по Чонгарському та Генічеському мостах
Наразі Збройні сили України підтвердили, що удари по Чонгарському і Генічеському мостах, які було завдано 6 серпня близько 15:00, були здійснені українськими військовими.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
– Близько 15.00 Сили оборони України вразили два ключові шляхи сполучення окупантів – Чонгарський та Генічеський автомобільні мости, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 6 серпня, в районі Чонгара та Генічеська Херсонської області прогриміли потужні вибухи. Місцеві повідомляли про “прильоти” по мостах.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 529-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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