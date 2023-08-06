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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Ведуть до Криму: ЗСУ підтвердили удари по Чонгарському та Генічеському мостах

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Наразі Збройні сили України підтвердили, що удари по Чонгарському і Генічеському мостах, які було завдано 6 серпня близько 15:00, були здійснені українськими військовими.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

– Близько 15.00 Сили оборони України вразили два ключові шляхи сполучення окупантів – Чонгарський та Генічеський автомобільні мости, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 6 серпня, в районі Чонгара та Генічеська Херсонської області прогриміли потужні вибухи. Місцеві повідомляли про “прильоти” по мостах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 529-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Крим, Херсонська область
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Анастасія Кожушко
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