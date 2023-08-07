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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Россияне перекрыли Чонгарский мост и никого не пускают после атаки ВСУ

Чонгарський міст

Российские оккупанты перекрыли движение по Чонгарскому мосту и никого к нему не пускают.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире одного из украинских телеканалов.

Он отметил, что это уже второе поражение Чонгарского автомобильного моста. Первый раз оккупанты обустраивали там понтонную переправу и использовали мост через Арабатскую стрелку, как альтернативный путь поставки оружия и живой силы из аннексированного Крыма.

— Чонгарский пока перекрыт, а по мосту, который через пролив Тонкий, из города Геническа со вчерашнего вечера запустили реверсное движение с одной стороны моста. Сейчас по этому мосту передвигаются, — сообщил политик.

В то же время, как отметил Хлань, военную технику оккупанты не могут перебрасывать по мосту, соединяющему Геническ и Арабатскую Стрелку. В основном там движется гражданский транспорт.

Хотя местные жители сообщают, что несколько БТРов захватчиков по мосту через Генический пролив все же проезжали.

Россияне перекрыли Чонгарский мост и никого не пускают после атаки ВСУ

Скриншот: Google Maps

6 августа по мосту через пролив Тонкий, соединяющий Херсонскую область и Крым, был нанесен удар. Также сообщалось о прилетах по Чонгарскому мосту, что на админгранице Крыма и Херсонской области.

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Фото: ресурс пропагандистов

Источник: Эпрессо
Война в Украине, Геническ, Крым, Херсонская область, Чонгар
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