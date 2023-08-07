Росіяни перекрили Чонгарський міст і нікого не пускають після атаки ЗСУ

Російські окупанти перекрили рух Чонгарським мостом та нікого до нього не пускають.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в ефірі одного з українських телеканалів.

Він зауважив, що це вже друге ураження Чонгарського автомобільного мосту. Першого разу окупанти облаштовували там понтонну переправу і використовували міст через Арабатську стрілку, як альтернативний шлях постачання зброї та живої сили з анексованого Криму.

— Чонгарський поки що перекритий, а по мосту, який через протоку Тонку, з міста Генічеська зі вчорашнього вечора запустили реверсний рух з одного боку мосту. Зараз цим мостом пересуваються, – повідомив політик.

Водночас, як зазначив Хлань, військову техніку окупанти не можуть перекидати мостом, що з’єднує Генічеськ і Арабатську Стрілку. Здебільшого там рухається цивільний транспорт.

Хоча місцеві мешканці повідомляють, що кілька БТРів загарбників мостом через Генічеську протоку все ж проїжджали.

6 серпня по мосту через протоку Тонку, що з’єднує Херсонську область і Крим, було завдано удару. Також повідомлялося про прильоти по Чонгарському мосту, що на адмінмежі Криму та Херсонської області.

Фото: ресурс пропагандистів

Джерело : Еспресо

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