Касетні боєприпаси США дали новий імпульс українському контрнаступу – WSJ

Постачання Україні американських касетних боєприпасів дало новий імпульс контрнаступу після кількох тижнів “незначного прогресу”.

Про це пише газета The Wall Street Journal.

Зазначається, що контрнаступ ЗСУ ускладнювали великі мінні поля та перевага Росії в авіації – це заважало Силам оборони масштабно використовувати західну бронетехніку для прориву ворожих позицій.

Однак застосування касетних боєприпасів і зміна тактики дали змогу ЗСУ в деяких місцях підійти до основних оборонних рубежів окупантів.

Як пише WSJ, ефективність нової зброї показали нещодавні бої навколо села Роботине Запорізької області.

В кінці липня на схід від цього населеного пункту ЗСУ застосували проти загарбників касетні бомби. Після цього військові чули, як росіяни кричали по рації, що у них багато поранених і вони відступають.

Солдат артилерійського підрозділу, який стріляв із касетних боєприпасів, сказав, що вони найефективніші в польових умовах, де розсіюються на більшій території.

– Касетні боєприпаси важливі, але вони не є поворотним моментом, – сказав він, додавши, що важливо мати різні види артилерії для різних ситуацій.

Командир розвідувальної роти капітан Анатолій Харченко своєю чергою заявив, що окупанти почали пристосовуватися й розосереджувати свої війська, щоб уникнути великих втрат, і викопують траншеї глибиною понад 2 метри.

– Україна ще не дійшла до найсерйозніших російських оборонних споруд, низки траншей, танкових пасток та інших загороджень. Військові експерти кажуть, що Україні, найімовірніше, знадобляться танки Leopard-2 та інша західна бронетехніка, щоби прорвати ці рубежі, – йдеться у матеріалі WSJ.

Нещодавно речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підтвердив, що наші військові вже використовують касетні боєприпаси поблизу Бахмута.