За прошедшие сутки на фронте произошло 192 боевых столкновения. Враг применил 70 ракет и сбросил 157 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 6222 дрона-камикадзе и осуществил 2085 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 16 июня 2026 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 574-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.