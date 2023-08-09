В Минобороны не подтвердили информацию ISW о высадке ВСУ на левобережье Херсона

В Министерстве обороны Украины опровергли информацию Института изучения войны (ISW) о том, что украинские военные высадили до семи лодок, на восточном берегу Днепра возле поселка Казачьи Лагери, прорвали российские оборонительные линии и продвинулись на глубину до 800 метров.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона Единые новости.

– Вооруженные силы и Генеральный штаб не подтверждают эту информацию по состоянию на сейчас. И мы просим, в очередной раз, доверять только официальным источникам… Важно понимать, что любая информация, которая связана с зоной боевых действий, это не просто информация, не просто новость, она может влиять на ход боевых действий. Поэтому все что подают Генштаб и Минобороны — это информация, которая безопасна для ведения наших боевых действий, – сказала она.

Маляр подчеркнула, что “военным была поставлена одна задача, и эта задача была выполнена”.

Напомним, за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 820 российских захватчиков. Также они сожгли восемь вражеских танков, 12 боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем и две реактивные системы залпового огня.

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