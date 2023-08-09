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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

В Міноборони не підтвердили інформацію ISW про висадку ЗСУ на лівобережжі Херсону

Ганна Маляр
Фото: Міноборони

У Міністерстві оборони України спростували інформацію Інституту вивчення війни (ISW) про те, що українські військові висадили до семи човнів, на східному березі Дніпра біля селища Козачі Лагері, прорвали російські оборонні лінії й просунулися на глибину до 800 метрів.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Збройні сили й Генеральний штаб не підтверджують цю інформацію станом на зараз. Й ми просимо, вже вкотре, довіряти тільки офіційним джерелам…Важливо розуміти, що будь-яка інформація, що повʼязана з зоною бойових дій, – це не просто інформація, не просто новина, вона може впливати на хід бойових дій. Тому все, що подають Генштаб та Міноборони, – це інформація, яка безпечна для ведення наших бойових дій,  – сказала вона. 

Маляр наголосила, що “військовим було поставлено одне завдання, і це завдання було виконано”.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони ліквідували 820 російських загарбників. Також вони спалили вісім ворожих танків, 12 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем та дві реактивні системи залпового вогню.

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Війна в Україні, Ганна Маляр, ЗСУ, Міноборони України
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