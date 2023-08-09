Висадилися на лівому березі Херсонщини. ЗСУ здійснили рейд через Дніпро – ISW

Ймовірно, українські війська здійснили обмежений рейд через річку Дніпро і висадилися на східному березі Херсонської області. Однак залишається незрозумілим, чи встановили Сили оборони постійну присутність на лівому березі.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначено, що 8 серпня кілька російських провоєнних блогерів повідомили, що українські сили висадили до семи човнів, на кожному з яких було близько шести-семи осіб, на східному березі Дніпра біля селища Козачі Лагері, прорвали російські оборонні лінії і просунулися на глибину до 800 метрів.

Один з блогерів заявив, що російське командування нещодавно передислокувало “підготовлене угруповання” російських повітряно-десантних військ з району Козачих Лагерів в Запорізьку область і замінило його мобілізованими бійцями з невстановленого підрозділу, таким чином послабивши російську оборону на цій ділянці.

Натомість окупаційний голова Херсонщини Володимир Сальдо применшив повідомлення про висадку українського десанту і заявив, що російський артилерійський вогонь відбив українські катери і що українських військ поблизу Козачих Лагерів немає.

– Однак більшість відомих російських мілблогерів стверджували, що українцям вдалося скористатися тактичною несподіванкою і висадитися на східному березі до того, як війська РФ вступили в перестрілку зі стрілецької зброї, і Сальдо, ймовірно, цілеспрямовано намагався спростувати заяви про українську присутність у цьому районі, щоб уникнути паніки в і без того делікатному інформаційному просторі РФ, – повідомляють аналітики ISW.

В Інституті додали, що продовжуватимуть надавати консервативну оцінку ситуації на східному березі Херсонської області, поки не отримають візуального підтвердження тривалої української присутності поблизу Козачих Лагерів або інших населених пунктів на східному березі.

ISW ще не виявила візуальних свідчень того, що біля населеного пункту перебуває значна кількість українських військовослужбовців або української техніки.

– Поточна схема російських повідомлень більше відповідає обмеженому форсуванню річки, аніж більш широкій українській операції. Українські офіційні особи ніяк не коментували операції в цьому районі, – наголосили фахівці.

Уранці 9 серпня українським військовим вдалось приземлити черговий вертоліт російських окупантів.

Джерело : ISW

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