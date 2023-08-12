Голоса становятся громче: Кулеба о призывах в мире относительно переговоров с Россией
Политический сезон впереди будет очень непростым для Украины в дипломатическом смысле, ведь все больше будут звучать призывы о якобы необходимости переговоров с РФ.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время прямого эфира в соцсети Instagram в разговоре с журналистом Вадимом Карпьяком.
— Будет очень тяжелый политический сезон, всех предупреждаю. Мы все равно обязательно победим на всех фронтах, но будет тяжелая осень, — сказал Кулеба.
Министр пояснил, что ожидаются много тяжелых международных саммитов, на которых для Украины будет важным “количественное и качественное присутствие всего мира, а не только наших традиционных друзей из Европы и Северной Америки”.
— Второе, ты же видишь – все эти голоса, которые начинают звучать в разных странах мира, о том, что “проблемы”, что надо переговоры. Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса утихли, — сказал Кулеба.
Недавно Кулеба заявлял, что Украина сможет вести переговоры с РФ после вывода оккупационных войск с наших земель. В то же время Киев исключает возможность диалога с российским диктатором Владимиром Путиным.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко