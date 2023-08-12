Голоса становятся громче: Кулеба о призывах в мире относительно переговоров с Россией

Политический сезон впереди будет очень непростым для Украины в дипломатическом смысле, ведь все больше будут звучать призывы о якобы необходимости переговоров с РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время прямого эфира в соцсети Instagram в разговоре с журналистом Вадимом Карпьяком.

— Будет очень тяжелый политический сезон, всех предупреждаю. Мы все равно обязательно победим на всех фронтах, но будет тяжелая осень, — сказал Кулеба.

Министр пояснил, что ожидаются много тяжелых международных саммитов, на которых для Украины будет важным “количественное и качественное присутствие всего мира, а не только наших традиционных друзей из Европы и Северной Америки”.

— Второе, ты же видишь – все эти голоса, которые начинают звучать в разных странах мира, о том, что “проблемы”, что надо переговоры. Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса утихли, — сказал Кулеба.

Недавно Кулеба заявлял, что Украина сможет вести переговоры с РФ после вывода оккупационных войск с наших земель. В то же время Киев исключает возможность диалога с российским диктатором Владимиром Путиным.

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