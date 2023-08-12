Голоси стають гучнішими: Кулеба про заклики у світі щодо переговорів з Росією

Політичний сезон попереду буде дуже непростим для України у дипломатичному сенсі, адже дедалі більше лунатиме закликів щодо нібито необхідності переговорів із РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час прямого ефіру у соцмережі Instagram у розмові з журналістом Вадимом Карп’яком.

– Буде дуже важкий політичний сезон, усіх попереджаю. Ми все одно обов’язково переможемо на всіх фронтах, але буде важка осінь, – сказав Кулеба.

Міністр пояснив, що очікуються багато важких міжнародних самітів, на яких для України буде важливою “кількісна і якісна присутність всього світу, а не лише наших традиційних друзів з Європи та Північної Америки”.

– Друге, ти ж бачиш – всі ці голоси, які починають лунати в різних країнах світу, про те, що “проблеми”, що потрібні переговори. Це не від урядовців лунає, але стають гучнішими ці голоси. Ми робитимемо все в межах міжнародного права і кримінального законодавства для того, щоб ці голоси затихли, – сказав Кулеба.

Нещодавно Кулеба заявляв, що Україна зможе вести переговори з РФ після виведення окупаційних військ з наших земель. Водночас Київ виключає можливість діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним.

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