Голоси стають гучнішими: Кулеба про заклики у світі щодо переговорів з Росією
Політичний сезон попереду буде дуже непростим для України у дипломатичному сенсі, адже дедалі більше лунатиме закликів щодо нібито необхідності переговорів із РФ.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час прямого ефіру у соцмережі Instagram у розмові з журналістом Вадимом Карп’яком.
– Буде дуже важкий політичний сезон, усіх попереджаю. Ми все одно обов’язково переможемо на всіх фронтах, але буде важка осінь, – сказав Кулеба.
Міністр пояснив, що очікуються багато важких міжнародних самітів, на яких для України буде важливою “кількісна і якісна присутність всього світу, а не лише наших традиційних друзів з Європи та Північної Америки”.
– Друге, ти ж бачиш – всі ці голоси, які починають лунати в різних країнах світу, про те, що “проблеми”, що потрібні переговори. Це не від урядовців лунає, але стають гучнішими ці голоси. Ми робитимемо все в межах міжнародного права і кримінального законодавства для того, щоб ці голоси затихли, – сказав Кулеба.
Нещодавно Кулеба заявляв, що Україна зможе вести переговори з РФ після виведення окупаційних військ з наших земель. Водночас Київ виключає можливість діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко