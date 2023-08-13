Суд продлил меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю

Соломенский районный суд Киева продлил на месяц срок действия обязательств для Павла Лебедя (Паши Мерседеса).

Об этом пишет Суспільне, ссылаясь на адвоката экс-наместника Лавры Никиту Чекмана.

По словам юриста, также прокурор просил наложить на митрополита дополнительное обязательство, а именно запрет на посещение Киево-Печерской Лавры, однако суд отклонил обращение.

Напомним, СБУ вручила подозрение митрополиту Павлу 1 апреля по двум статьям — разжигание религиозной вражды (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 43 2 УКУ). В его доме провели обыски.

14 июля Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения для митрополита с домашнего ареста на пребывание под стражей с альтернативой залога в 33,3 млн грн. Представитель религиозной организации должен был находиться в СИЗО до 14 августа.

А в начале августа митрополита Павла (Петр Лебедь) освободили из-под стражи. За него внесли залог в размере 33,3 млн грн.

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