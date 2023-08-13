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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Суд продлил меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю

Павло Лебідь
Фото: УНИАН

Соломенский районный суд Киева продлил на месяц срок действия обязательств для Павла Лебедя (Паши Мерседеса).

Об этом пишет Суспільне, ссылаясь на адвоката экс-наместника Лавры Никиту Чекмана.

По словам юриста, также прокурор просил наложить на митрополита дополнительное обязательство, а именно запрет на посещение Киево-Печерской Лавры, однако суд отклонил обращение.

Напомним, СБУ вручила подозрение митрополиту Павлу 1 апреля по двум статьям — разжигание религиозной вражды (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 43 2 УКУ). В его доме провели обыски.

14 июля Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения для митрополита с домашнего ареста на пребывание под стражей с альтернативой залога в 33,3 млн грн. Представитель религиозной организации должен был находиться в СИЗО до 14 августа.

А в начале августа митрополита Павла (Петр Лебедь) освободили из-под стражи. За него внесли залог в размере 33,3 млн грн.

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Суд продлил меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю

Киево-Печерская лавра, Лавра, Суд, УПЦ МП, Церква
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Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

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