Под залог в размере 33 млн грн: митрополита Павла суд отправил под стражу

Митрополита УПЦ Московского патриархата Павла Лебедя суд отправил под стражу до 14 августа с альтернативой залога в размере более 33 млн грн.

Прокурор утверждает, что Павел Лебедь общался с одним из свидетелей по уголовному делу, чем нарушил наложенные судом обязанности.

Накануне ему объявили о еще одном подозрении — в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ, совершенных должностным лицом повторно.

В конце июня Соломенский райсуд Киева продлил домашний арест на два месяца бывшему наместнику Киево-Печерской лавры, митрополиту УПЦ Павлу.

Служба безопасности Украины сообщила митрополиту УПЦ о подозрении в оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины (ст. 161 УКУ), а также нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной и региональной принадлежности (ст. 436-2 УКУ).

Источник : Суспільне

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