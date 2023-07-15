Под залог в размере 33 млн грн: митрополита Павла суд отправил под стражу
Митрополита УПЦ Московского патриархата Павла Лебедя суд отправил под стражу до 14 августа с альтернативой залога в размере более 33 млн грн.
Прокурор утверждает, что Павел Лебедь общался с одним из свидетелей по уголовному делу, чем нарушил наложенные судом обязанности.
Накануне ему объявили о еще одном подозрении — в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ, совершенных должностным лицом повторно.
В конце июня Соломенский райсуд Киева продлил домашний арест на два месяца бывшему наместнику Киево-Печерской лавры, митрополиту УПЦ Павлу.
Служба безопасности Украины сообщила митрополиту УПЦ о подозрении в оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины (ст. 161 УКУ), а также нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной и региональной принадлежности (ст. 436-2 УКУ).
Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.Александра Ченкова