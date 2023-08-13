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Суд продовжив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу Лебідю

Павло Лебідь
Фото: УНІАН

Соломʼянський районний суд Києва продовжив на місяць термін дії зобов’язань для Павла Лебідя (Паші Мерседеса).

Про це пише Суспільне, посилаючись на адвоката екснамісника Лаври Микиту Чекмана.

За словами юриста, також прокурор просив накласти на митрополита додаткове зобов’язання, а саме заборону на відвідування Києво-Печерської Лаври, однак суд відхилив звернення.

Нагадаємо, СБУ вручила підозру митрополиту Павлу Лебідю 1 квітня за двома статтями — розпалювання релігійної ворожнечі (ч. 1 ст. 161 КК) та виправдання й заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 43 2 ККУ). У його будинку провели обшуки.

14 липня Солом’янський районний суд Києва змінив запобіжний захід для митрополита з домашнього арешту на перебування під вартою з альтернативою застави у 33,3 млн грн. Представник релігійної організації мав перебувати у СІЗО до 14 серпня.

Але на початку серпня митрополита Павла (Петро Лебідь) звільнили з-під варти. За нього внесли заставу у розмірі 33,3 млн грн.

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Києво-Печерська лавра, Лавра, Суд, УПЦ МП, Церква
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