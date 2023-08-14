Глава Мінфіну Німеччини підтримує передання Україні далекобійних ракет Taurus

Очільник Міністерства фінансів ФНР Крістіан Лінднер заявив, що під час візиту до Києва сподівається на якнайшвидше розв’язання питання щодо постачання Україні ракет Taurus.

Як повідомляє агентство DPA, на думку Лінднера, вони допоможуть Україні перемогти у розв’язаній Росією повномасштабній війні.

– Тому з нашого боку частково є відповідальність за те, щоб нинішні сили України завжди були більшими, ніж жорстокість, що випливає з путінської війни, – зазначив міністр.

Він наголосив, що уряд Німеччини прагне зробити все можливе, аби посилити військові спроможності України.

– Оскільки я знаю, що багато хто підтримує таку допомогу – як і я особисто, то я сподіваюсь на швидке, якнайшвидше з’ясування цих питань, – підкреслив глава Мінфіну.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв’ю ZDF розповів, що не відкидає можливість постачання Україні крилатих ракет Taurus, проте наголосив, що спершу має ретельно обміркувати таке рішення.

Тим часом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що далекобійні ракети Taurus та АTACMS можуть допомогти Україні зменшити потенціал Росії на полі бою, пришвидшити контрнаступ та зберегти життя українських захисників.

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