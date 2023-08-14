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Далекобійні ракети Taurus та АTACMS зможуть пришвидшити контрнаступ ЗСУ – Подоляк

Далекобійні ракети Taurus та АTACMS зможуть пришвидшити контрнаступ ЗСУ – Подоляк
Фото: Офіс президента

Далекобійні ракети Taurus та АTACMS можуть допомогти Україні зменшити потенціал Росії на полі бою, пришвидшити контрнаступ та зберегти життя українських захисників.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Далекобійні ракети для України зараз – це різке зменшення бойових можливостей Росії. Це активне знищення резервів і ресурсів Росії на далеких підступах. Це руйнування тилової логістики – складської, транспортної, паливної, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, такі ракети зможуть пришвидшити наступальні операції Сил оборони, зберегти життя українських військовослужбовців, а також мінімізувати втрати.

– А головне, це деескалація. Саме це і є актуальною… дипломатією. Україні потрібні Taurus (Німеччина) та АTACMS (США), – підкреслив Подоляк.

Раніше кілька впливових політиків із Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), що входить до правлячої коаліції, закликали уряд ФРН надати Україні далекобійні ракети Taurus.

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літак Tornado ракета Taurus

Джерело: Михайло Подоляк

Війна в Україні, Михайло Подоляк, Німеччина, США, Україна
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