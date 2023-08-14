Митрополита Павла прооперировали в Киевской больнице: что известно

Митрополита УПЦ Московского патриархата и экс-настоятеля Киево-Печерской лавры Павла Лебедя прооперировали в кардиологическом отделении одной из больниц Киева.

Об этом в своем Telegram сообщил адвокат митрополита Никита Чекман.

– Митрополита Павла сегодня срочно госпитализировали в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева и проведели оперативное вмешательство, – написал он.

7 августа митрополита Павла освободили из-под стражи. За него внесли залог в размере 33,3 млн грн.

По словам адвоката, сумму залога собрали прихожане УПЦ МП, после того, как на сайте церкви опубликовали реквизиты. Чекман заявил, что средства внесли около 1 тыс. человек.

Напомним, СБУ вручила подозрение митрополиту Павлу 1 апреля по двум статьям — разжигание религиозной вражды (ч. 1 ст. 161 УКУ) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 43 2 УКУ). В его доме провели обыски.

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