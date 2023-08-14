Митрополита Павла прооперували у Київській лікарні: що відомо
Митрополита УПЦ Московського патріархату та екснастоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла (Петро Лебідь) прооперували у кардіологічному відділенні однієї з лікарень Києва.
Про це у своєму Telegram повідомив адвокат митрополита Микита Чекман.
– Митрополита Павла сьогодні було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї з лікарень міста Києва та проведено оперативне втручання, – написав він.
7 серпня митрополита Павла звільнили з-під варти. За нього внесли заставу у розмірі 33,3 млн грн.
За словами адвоката, суму застави зібрали парафіяни УПЦ МП, після того, як на сайті церкви опублікували реквізити. Чекман заявив, що кошти внесли близько 1 тис. осіб.
Нагадаємо, 1 квітня СБУ вручила підозру митрополиту Павлу за двома статтями — розпалювання релігійної ворожнечі (ч. 1 ст. 161 ККУ) та виправдання й заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 43 2 ККУ). У його будинку провели обшуки.
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