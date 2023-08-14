Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
На Вінниччині під час тривоги пролунали вибухи: що відомо
В Україні дозволили виїзд за кордон ще одній категорії громадян
Прямував з Норвегії до Туреччини: літак з пасажирами потрапив у повітряний простір України
РФ вгатила Кинджалами по Прикарпаттю: загинула дитина
У російському Уссурійську прорвало дамбу: затоплено десятки будинків
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Митрополита Павла прооперували у Київській лікарні: що відомо

Митрополит Павло
Фото: УНІАН

Митрополита УПЦ Московського патріархату та екснастоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла (Петро Лебідь) прооперували у кардіологічному відділенні однієї з лікарень Києва. 

Про це у своєму Telegram повідомив адвокат митрополита Микита Чекман. 

– Митрополита Павла сьогодні було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї з лікарень міста Києва та проведено оперативне втручання, – написав він. 

7 серпня митрополита Павла звільнили з-під варти. За нього внесли заставу у розмірі 33,3 млн грн.

За словами адвоката, суму застави зібрали парафіяни УПЦ МП, після того, як на сайті церкви опублікували реквізити. Чекман заявив, що кошти внесли близько 1 тис. осіб.

Нагадаємо, 1 квітня СБУ вручила підозру митрополиту Павлу за двома статтями — розпалювання релігійної ворожнечі (ч. 1 ст. 161 ККУ) та виправдання й заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 43 2 ККУ). У його будинку провели обшуки.

Читайте також
Поширював проросійські листівки: митрополита УПЦ МП засудили до 5 років в’язниці
очільник Тульчинської єпархії УПЦ (МП)

Операція, священник, УПЦ МП
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Суд продовжив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю
Павло Лебідь
Екснастоятеля Лаври Павла випустили з-під варти під заставу у 33 млн грн
Павло Лебідь
Відео
Натягують протимінні сітки та ставлять спостережні пункти: Одеса готова до пляжного сезону

Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.

Олександра Ченкова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (14.08.2023)
Митрополита Павла прооперували у Київській лікарні: що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (14.08.2023)
Митрополита Павла прооперували у Київській лікарні: що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (14.08.2023)
Митрополита Павла прооперували у Київській лікарні: що відомо
Все вирішить Кабмін: протистояння Нафтогазу та АРМА
Митрополита Павла прооперували у Київській лікарні: що відомо
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь