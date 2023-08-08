Распространял пророссийские листовки: митрополита УПЦ МП приговорили к 5 годам тюрьмы

Главу Тульчинской епархии УПЦ (МП) приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что в январе 2022 года митрополит, руководствуясь пророссийскими идеологическими мотивами, разместил на веб-сайте епархии авторскую статью о “господствующей роли московского патриархата” в православном христианстве и отрицании самостоятельности ПЦУ.

Материал распространялся в интернете, в том числе и после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

Также глава епархии хранил на собственном компьютере пропагандистские листовки для дальнейшего распространения среди граждан.

Во время следственных действий были изъяты печатные и электронные пророссийские материалы.

Согласно заключению экспертизы, они содержат призывы к разжиганию религиозной вражды, оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, признание правомерной оккупации ею украинских территорий и призывы к насильственному изменению конституционного строя.

Митрополит признан виновным в посягательстве на территориальную целостность, действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, нарушении равноправия граждан, оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 110, — ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Источник : Офис генпрокурора

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