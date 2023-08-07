Екснастоятеля Лаври Павла випустили з-під варти під заставу у 33 млн грн

Колишнього настоятеля Києво-Печерської лаври, митрополита Павла (Петро Лебідь) звільнили з-під варти. За нього внесли заставу у розмірі 33,3 млн грн.

Про це повідомили на Facebook-сторінці УПЦ МП та поінформував його адвокат Микита Чекман.

— Сьогодні, 07.08.2023 року, намісника Києво-Печерської лаври (з 29 березня 2023 року в.о. намісника лаври є архімандрит Авраамій, – Ред.) нарешті звільнено з-під варти, – заявив Чекман.

За словами адвоката, суму застави зібрали парафіяни УПЦ МП, після того, як на сайті церкви опублікували реквізити. Чекман заявив, що кошти внесли близько 1 тис. осіб.

14 липня Солом’янський районний суд Києва змінив запобіжний захід для митрополита з домашнього арешту на перебування під вартою з альтернативою застави у 33,3 млн грн. Представник релігійної організації мав перебувати у СІЗО до 14 серпня.

У суді прокурор стверджував, що митрополит Павло спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі, чим порушив накладені судом обов’язки.

Перед цим йому оголосили про ще одну підозру — в порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань, виправдовуванні й запереченні збройної агресії РФ, вчинених службовою особою повторно.

Наприкінці червня Солом’янський райсуд Києва продовжив домашній арешт на два місяці колишньому наміснику Києво-Печерської лаври, митрополиту УПЦ Павлу.

Нагадаємо, СБУ вручила підозру митрополиту Павлу 1 квітня за двома статтями — розпалювання релігійної ворожнечі (ч. 1 ст. 161 КК) та виправдання й заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 43 2 ККУ). У його будинку провели обшуки.

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