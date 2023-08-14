Як заборона бити пенальті: посол у Німеччині виступив проти обмеження дальності Taurus для ЗСУ

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності ракет Taurus у разі їх передання ЗСУ.

За його словами, технічне обмеження радіусу дії Taurus рівносильно забороні футболістам національної збірної виходити на чужу половину поля або бити пенальті.

– Які порівняння ви можете придумати? Тільки неправильні відповіді, – написав Макеєв у Twitter.

Раніше видання Der Spiegel повідомило, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети Taurus, щоб унеможливити удари ЗСУ по території Росії, але це не стосується окупованого РФ Криму.

Зазначається, що глава німецького уряду “дуже стурбований” можливою ескалацією війни в Україні.

Вчора Шольц заявив, що не відкидає постачання ЗСУ ракет Taurus, проте спершу має ретельно обміркувати таке рішення.

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