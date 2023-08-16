Румыния подтвердила, что будет проводить подготовку украинских пилотов на истребителях F-16

Румыния будет участвовать в подготовке украинских пилотов на истребителях F-16, для этого в стране будет создан региональный центр подготовки.

Такое заявление сделал президент Клаус Йоханни в своей речи во время торжеств по случаю Дня ВМС Румынии.

– Мы будем участвовать в подготовке украинских военных в рамках военной помощи Европейского Союза. Мы разместим будущий региональный учебный центр для пилотов F-16, центр, который одинаково будет обслуживать румынских, союзнических и украинских пилотов, – сказал глава государства.

По словам Йоханни, Румыния вместе с другими союзниками НАТО будет продолжать поддерживать Украину в борьбе против российских оккупантов.

– Мы будем продолжать координацию в рамках Европейского Союза для эффективного преодоления многочисленных последствий войны. Мы и в дальнейшем будем поддерживать европейский курс Киева и выступать за значительную европейскую помощь Украине на всех уровнях, – добавил президент.

Напомним, военный инженер, исследователь аналитического центра Rand Майкл Бонерт предположил, что истребители F-16 в Украине могут нанести вред войскам РФ даже просто своим присутствием.

Так, западные самолеты могут заставить агрессора тратить ресурсы, которые он не сможет пополнить, уже тем, что россияне будут вынуждены поднимать в небо свои вертолеты на дополнительные вылеты.

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