Залужный встретился с начальником Генштаба ВС Словакии: обсудили обучение пилотов на F-16
На этой неделе главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Словакии Даниэлем Змеко, который приехал в Украину.
Об этом Залужный сообщил в своем Telegram-канале.
Военачальники обсудили обстановку на фронте, потребности Сил обороны Украины в вооружении, боеприпасах и средствах противовоздушной обороны.
— Провели конструктивную встречу, поработали в одном из пунктов управления. Ознакомил коллегу с ситуацией на фронте, ходом наших оборонительных и наступательных операций, рассказал о действиях противника, — написал Залужный.
Также Залужный и Змеко обсудили важность обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16.
Ранее премьер-министр Словакии Людовит Одор заявил, что Словакия передала Украине первые две гаубицы Zuzana 2. Производство 16 САУ для ВСУ совместно профинансировали Дания, Норвегия и Германия.
Фото: Главнокомандующий ВСУ
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко