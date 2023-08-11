Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
После разговора с Путиным. Эрдоган заявил, что стремится “расширить” зерновое соглашение
Взорвался в руках: на Харьковщине 11-летняя девочка погибла из-за планшета
Тревогу не объявляли: в Киеве на левом берегу прогремел взрыв
Откусила 9 кг плоти: в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку во время купания
Когда теряется статус беженца в Польше: эксперт рассказал, что нельзя делать
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Залужный встретился с начальником Генштаба ВС Словакии: обсудили обучение пилотов на F-16

Залужний Даніел Змеко

На этой неделе главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Словакии Даниэлем Змеко, который приехал в Украину.

Об этом Залужный сообщил в своем Telegram-канале.

Военачальники обсудили обстановку на фронте, потребности Сил обороны Украины в вооружении, боеприпасах и средствах противовоздушной обороны.

— Провели конструктивную встречу, поработали в одном из пунктов управления. Ознакомил коллегу с ситуацией на фронте, ходом наших оборонительных и наступательных операций, рассказал о действиях противника, — написал Залужный.

Также Залужный и Змеко обсудили важность обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16.

Залужный встретился с начальником Генштаба ВС Словакии: обсудили обучение пилотов на F-16
Залужный встретился с начальником Генштаба ВС Словакии: обсудили обучение пилотов на F-16
Залужный встретился с начальником Генштаба ВС Словакии: обсудили обучение пилотов на F-16
Залужный встретился с начальником Генштаба ВС Словакии: обсудили обучение пилотов на F-16
Залужный встретился с начальником Генштаба ВС Словакии: обсудили обучение пилотов на F-16
Залужный встретился с начальником Генштаба ВС Словакии: обсудили обучение пилотов на F-16

Ранее премьер-министр Словакии Людовит Одор заявил, что Словакия передала Украине первые две гаубицы Zuzana 2. Производство 16 САУ для ВСУ совместно профинансировали Дания, Норвегия и Германия.

Читайте также
Проблема — это РФ: глава МИД Словакии раскритиковал Сийярто из-за его жалоб на войну в Украине
Залужный встретился с начальником Генштаба ВС Словакии: обсудили обучение пилотов на F-16

Фото: Главнокомандующий ВСУ

Война в Украине, Валерий Залужный, Словакия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Производство снарядов и техники в Украине: Зеленский об увеличении силы на фронте
Зеленський
Списки людей, которые смогут заменить уволенных военкомов, уже составлены — Вениславский
Федір Веніславський
Лукашенко заявил, что и в дальнейшем будет вывозить детей из Украины в Беларусь
Залужный встретился с начальником Генштаба ВС Словакии: обсудили обучение пилотов на F-16
Кулеба сравнил контрнаступление ВСУ с битвой на горе Монтекассино в Италии во время Второй мировой войны
Залужный встретился с начальником Генштаба ВС Словакии: обсудили обучение пилотов на F-16
Правительство Шольца хочет внести технические изменения в ракеты Taurus, прежде чем передать их Украине – СМИ
Залужный встретился с начальником Генштаба ВС Словакии: обсудили обучение пилотов на F-16
Видео
Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (11.08.2023)
Залужный встретился с начальником Генштаба ВС Словакии: обсудили обучение пилотов на F-16
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (11.08.2023)
Залужный встретился с начальником Генштаба ВС Словакии: обсудили обучение пилотов на F-16
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (11.08.2023)
Залужный встретился с начальником Генштаба ВС Словакии: обсудили обучение пилотов на F-16
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (11.08.2023)
Залужный встретился с начальником Генштаба ВС Словакии: обсудили обучение пилотов на F-16
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь