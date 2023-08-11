Залужный встретился с начальником Генштаба ВС Словакии: обсудили обучение пилотов на F-16

На этой неделе главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Словакии Даниэлем Змеко, который приехал в Украину.

Об этом Залужный сообщил в своем Telegram-канале.

Военачальники обсудили обстановку на фронте, потребности Сил обороны Украины в вооружении, боеприпасах и средствах противовоздушной обороны.

— Провели конструктивную встречу, поработали в одном из пунктов управления. Ознакомил коллегу с ситуацией на фронте, ходом наших оборонительных и наступательных операций, рассказал о действиях противника, — написал Залужный.

Также Залужный и Змеко обсудили важность обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16.

Ранее премьер-министр Словакии Людовит Одор заявил, что Словакия передала Украине первые две гаубицы Zuzana 2. Производство 16 САУ для ВСУ совместно профинансировали Дания, Норвегия и Германия.

Фото: Главнокомандующий ВСУ

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