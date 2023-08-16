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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

F-16 можуть допомогти Україні навіть не зробивши жодного пострілу – експерт

винищувач F-16
Фото: Unsplash

Винищувачі F-16 в Україні можуть завдати шкоди військам РФ навіть просто своєю присутністю. Так, західні літаки можуть змусити агресора витрачати ресурси, які він не зможе поповнити вже тим, що росіяни будуть змушені піднімати в небо свої гвинтокрили на додаткові вильоти.

Таку думку висловив військовий інженер, дослідник аналітичного центру Rand Майкл Бонерт у своєму матеріалі для Defensenews.

За його словами, повітряно-космічні сили Росії до повномасштабного вторгнення в Україну мали приблизно 900 літаків тактичної авіації, але втратили від 84 до 130 із них – в результаті роботи української протиповітряної оборони, винищувачів, або ж вони самі зазнали аварії.

Однак це лише частина загальних втрат, вказує експерт. Надмірне використання цих літаків також дорого обходиться Росії, оскільки війна затягується.

– У затяжній війні, коли одна сила намагається виснажити іншу, важлива загальна довговічність збройних сил, – наголошує Бонерт.

Військовий інженер вважає, що додаткові години, протягом яких Росія використовувала свої літаки з лютого 2022 року, фактично коштували їй додаткових 27-57 літаків.

– У той час як новітні літаки РФ розраховані на 3500-4500 годин нальоту, а деякі досягають 6000, літаки радянських часів розраховані на те, щоб перебувати в повітрі лише 2000-3500 годин. Хоча деякі платформи, такі як МіГ-31, були модернізовані для продовження терміну служби, багато з цих старих літаків (Су-24, Су-25, Су-27, МіГ-29) наближаються до кінця свого терміну служби. У кращому випадку їм залишилося від 500 до 1000 годин, – йдеться у матеріалі.

Раніше видання The New York Times повідомило, що воїни Збройних сил України можуть перемогти Росію під час контрнаступу без західних винищувачів F-16.

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Джерело: Defensenews

Війна в Україні, Винищувач F-16
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