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Наталья Луценко, Специальный корреспондент международного отдела программы Факты ICTV

Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Одной из причин промедления с F-16 Бридлав называет опасения ряда стран дальнейших действий Кремля. Тему активно обсуждают и мировые медиа. Эксперты считают нынешнюю тактику ВСУ оправданной: украинские войска, которые учились на Западе, отказываются от тактики США – лобового нападения на российские позиции, потому что для этого нужно больше оружия. Это осознают и в Вашингтоне, пишет издание CNN.

В то же время, в Пентагоне убеждают: Джо Байден уже давно поддержал обучение на истребителях, а вот ответственность переводят на Европу. Именно с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте накануне разговаривал президент Владимир Зеленский.

Где состоятся учения точно неизвестно. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение на F-16. Планировалось, что это может произойти еще в июле. На саммите НАТО в Вильнюсе Украина подписала меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. В списке – 11 европейских стран.

Європа, Война в Украине, Винищувач F-16, Повітряні сили України, США
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