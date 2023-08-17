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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Україна не отримає винищувачі F-16 до кінця 2023 року – Ігнат

Юрій Ігнат
Фото: Media Center Ukraine – Ukrinform

Україна не отримає американських винищувачів F-16 до кінця 2023 року.

Це підтвердив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону Єдині Новини.

– Вже очевидно, що ми не зможемо захистити Україну літаками F-16 цієї осені та зими, – сказав він.

За його словами, на винищувачі F-16 покладались великі сподівання, оскільки завдяки їх властивостям українське небо могло б бути більш захищеним від ракетного терору Росії.

Водночас Юрій Ігнат каже, що навчання льотчиків дійсно розпочнеться вже найближчим часом.

– Але, як там не було, питання зрушило з місця. Ми розуміємо, що наші льотчики найближчим часом навчатимуться. Але водночас посилення нашого ППО потрібно проводити, – додав він.

Головною причиною затримки навчання українських пілотів західні ЗМІ називають відсутність домовленостей між західними партнерами щодо плану програми тренувань.

Раніше офіційні представники України, включно із президентом Володимиром Зеленським, заявляли, що навчання українських льотчиків розпочнеться у серпні.

Терміни початку навчання безпосередньо впливають на темпи поставок винищувачів F-16 в Україну.

Крім того, напередодні Ігнат заявляв, що російська ракетна атака гіперзвуковими Кинджалами по аеродромах була спрямована, зокрема, для ураження молодих українських пілотів, які мають проходити навчання на F-16.

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Винищувач F-16

Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Повітряні сили України, Юрій Ігнат
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Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
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Україна не отримає винищувачі F-16 до кінця 2023 року – Ігнат
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