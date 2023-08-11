Кинжалы летели на аэродром, где молодые пилоты собираются для обучения на F-16 в Европу — Игнат

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что четыре Кинжала, которыми оккупанты атаковали Украину днем 11 августа, были направлены на военный аэродром Ивано-Франковской области, где находились молодые пилоты, которые вскоре должны поехать на обучение на F-16 в Европу.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона Єдині новини, комментируя ракетный удар.

– Это очередной удар террористов ракетами Х-47. На этот раз Франковщина под прицелом, наша молодежь, наши молодые пилоты, которые скоро уже практически едут на обучение. Молодые пилоты будут учиться по другой программе, и знаем, что и Великобритания, и другие страны будут обучать их на новый тип самолета, западную технику, на F-16 прежде всего. Так враг хотел нанести удар и по нашей молодежи, лишая нас перспективы дальнейшего перевооружения на новейшие западные образцы техники, – отметил Игнат.

Напомним, 11 августа российская армия выпустила из четырех самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской и Липецкой областей РФ по Украине четыре аэробаллистические ракеты Х-47 Кинжал. Одну ракету удалось сбить, еще три ударили возле аэродрома в Ивано-Франковской области.

Одна из них попала в хозяйственную постройку, погиб восьмилетний мальчик.

Фото: Медіа Центр Україна

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